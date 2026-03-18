連載最終回を迎えたTREASUREが表紙で登場！　10人のチームワークとケミを堪能できるたっぷり14pの大特集をお届け。

株式会社講談社

ViVi2・3月合併号からスタートした、3号連続のスペシャル連載企画「TREASUREのDNA」。最終回となる5月号では、ついにTREASUREのメンバー10人が全員集合！ 「ONE TEAM」をテーマに、10人のチームワークの秘訣や、個性の強さ、ケミの味わいをひもときます。

撮影当日、コンセプトに沿った衣装を、メンバー一人ひとりと相談しながら丁寧に合わせていき、スタイリングが完成した人からソロカット撮影スタート！ 「表情豊かな証明写真を撮りたいです！ 色んな顔をお願いします！」というViViのリクエストに合わせて、みなさん思い思いの表情を見せてくれました。ポーズが多様すぎてシャッターが止まらなかったYOSHIさん、ネクタイをうまく使ってポーズを決めてくれたYOON JAE HYUKさん、シャツをワイルドに引っ張ってドキッとさせてくれたSO JUNG HWANさん。十人十色の表現は目が潤って仕方ありません。続く全員カットでは、クラスの集合写真のような自由なポーズをリクエスト。最年長CHOI HYUN SUKさんのネクタイを、JUNKYUさんとDOYOUNGさんが引っ張って遊び始めたり、JIHOONさんがASAHIさんに膝枕してもらって、二人で顔を見合わせながらはしゃぎだしたり、みなさん自由気ままなのに、とっても画になるのが不思議で、スタッフ一同感嘆してしまいました。

そして約１年半ぶりとなった表紙は、強烈な赤を背にTREASUREらしいオーラ溢れる出で立ちでシュート。やんちゃな学生をイメージしたコンセプトで、ばちっとかっこよくキメてくれました。ですが、実は全員かなりぎゅぎゅっと密着感のある立ち位置で、体勢を維持するのも一苦労な距離感だったんです。さすがのチームワークで表紙カットを撮り切ってくれた10人のわちゃわちゃ具合は、ViVi誌面に掲載する裏話や、SNSにアップ予定のオフショット動画でもご確認ください。

そして、２ルック目はミュートカラーを基調にし、デニムで揃えて登場。メイクも薄めでガラッと雰囲気が変わり、10人の持つ自然な美しさがグッと引き出されるようなスタイリングです。こちらはケミ撮影と、集合写真を撮影。ぴったりくっついたり、自由に歩いたり、床にごろんと寝転んだり、どんなフリームーブもとってもサマになるみなさん。最後のページまで最強ビジュの大洪水で目が離せません。

14ページというたっぷりの特集ですが、最後に担当編集のおすすめページを2つピックアップ。ひとつめはメンバー相関図ページです。10人全員の最新の関係性を伺い、相関図に表してみました。お互いへの信頼と愛の深さが感じられるコメントから、くすっと笑ってしまうような表現まで、細かいところまで読み込んでほしいページが出来上がっています。そしてふたつめは、即興ランキングページです。４つのお題に沿って、その場で1位から10位まで順番に並んでいただきました。「甘え上手か？ 僕たちは雑魚ですね」と下位をキープするHARUTOさんや「ちょっと僕たちは圏外なので……」とスタジオ端に隠れるPARK JEONG WOOさんなど、こちらも隅々まで見どころ満載。わいわい議論しながら完成した4つのランキングも、必ずチェックしてください。

今回タワーレコードで購入した方にはトレカの特典がついているほか、タワーレコード渋谷店ではパネル展示も行います。また、パネル横では、TREASUREのみなさんが直接描いてくれた、本企画1pめ掲載のお絵描き原画も展示予定。誰がどこを描いたのか、ぜひ予想してみてください。

買って絶対に後悔しない特大スペシャル企画を、お見逃しなく！！

商品情報

ViVi 2026年5月号増刊

表紙：TREASURE

付録：TREASUREステッカー

価格：920円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4rlsmoR

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18536318/

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