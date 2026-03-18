【Piumee】「似合うピンクが見つかる」新コスメブランド。顔の雰囲気×パーソナルカラーで選ぶチーク×ハイライト2in1パレットGlowfit Duoを3/28より順次ロフト先行発売

株式会社iHack

株式会社iHack（所在地：東京都千代田区 代表：富田真人）は、

顔の雰囲気×パーソナルカラーで似合うピンク”を提案する新コスメブランド「Piumee（ピュウミ）」を

ローンチいたします。

ブランド第1弾商品として、チークとハイライトがひとつになった

2in1パレット「Glowfit Duo（グロウフィットデュオ）」

を2026年3月28日よりロフトにて順次先行発売いたします（※一部店舗を除く）。

Piumeeとは

Piumeeは「自分に似合うピンクはもちろん、なりたい雰囲気に合わせても選べる」をコンセプトに誕生したコスメブランドです。

ピンクメイクは人気がある一方で

・ピンクが似合わない気がする

・チークが浮く

・可愛くなりすぎる

・血色が出ない

と感じた経験を持つ方も少なくありません。

その理由のひとつが肌の色（パーソナルカラー）だけでなく、顔立ちによっても似合う色は変わるからです。Piumeeはこの考え方に着目し、顔の雰囲気 × パーソナルカラーの視点から、

カラーリスト監修のもと「似合わせピンク」を提案するブランドとして誕生しました。

商品概要

Glowfit Duo（グロウフィットデュオ）

Glowfit Duoは、

チークとハイライトが1つになった

2in1パレット。

血色チークとツヤハイライトを重ねることで

・ 血色感

・立体感

・ツヤ感

を自然に演出します。

忙しい朝でも、

これ1つでバランスの良いメイクが完成。

コンパクト設計で、持ち運びにも便利です。

カラー展開一覧

表参道のイメージコンサルティングサロン 「Ricolor」(https://www.instagram.com/ricolor_jp/?hl=ja)の診断実績をもとに、日本人の肌や顔立ちを

分析した2,000人分のデータを参考にカラー設計を行いました。

日常のメイクでも取り入れやすく、どんなシーンでも使いやすいカラーのみを採用しています。

※「2,000人分のデータ」は、カラーリストRihoka氏が運営する 「Ricolor」サロン来店者のカウンセリング・診断実績データをもとにしています。

Morning Dew（モーニングデュー）

イエベ/ブルベ × フレッシュな雰囲気の方におすすめ

透け感コーラルピンクチークとピンクラメハイライトで

どんなシーンでも使いやすく透明感のある軽やかな仕上がり。

Peach Veil（ピーチヴェール）

イエベ × フレッシュ / キュートな雰囲気の方におすすめ

血色ピーチピンク チークと シャンパンゴールドハイライトで

自然で親しみやすい印象に。

Cotton Glow（コットングロウ）

ブルベ × キュート / フェミニンな雰囲気の方におすすめ

白みピンクチークとピンクラメで偏光ピンクのようなキラメキ

ハイライトで簡単にふんわり甘いアイドル顔に。

Lilac Mist（ライラックミスト）

ブルベ × エレガントな雰囲気の方におすすめ

ライラックピンクチークと青ラメで透けるようなツヤ感ハイライトで透明感と上品さを演出。

動物顔タイプ診断

Piumeeでは、簡単な質問に答えるだけで

自分に似合うチークカラーがわかる「動物顔診断」を用意しています。

アクセサリーの好みやファッション、なりたい雰囲気など、

いくつかの質問に答えていくことで、顔立ちの印象をもとに4つのタイプに分類。

似合う色が分からない方でも、ゲーム感覚で楽しく診断しながら、似合うカラーの目安を

知ることができます。

開発者コメント

株式会社iHack

Piumee ブランドプロデューサー 岩本みく

「ピンクは可愛いけれど、自分には似合わない気がする。」

そんな声を多く耳にしてきました。

メイクを研究する中で、似合う色はパーソナルカラーだけでなく、顔立ちの印象によっても変わることに気づきました。

Piumeeは、肌の色だけでなく顔の雰囲気まで考慮したカラー設計により、

似合うピンクはもちろん、なりたい雰囲気に合わせても選べるブランドとして誕生しました。

また私自身、夕方になると血色やツヤがなくなることに悩んでいたことから、

このパレットをバッグに入れておけば、さっとメイク直しができて顔がぱっと明るくなる。

そんな存在になってほしいという想いも込めて開発しました。

Glowfit Duoは、血色チークとツヤハイライトをひとつにまとめた2in1パレットです。

忙しい朝でも簡単にメイクが完成し、外出先でも手軽にメイク直しができます。

「ピンクが似合わない」と感じていた方にも、

ぜひ一度、自分に似合うピンクを見つけていただけたら嬉しいです。

商品概要

ブランド名：Piumee（ピュウミー）

商品名：Glowfit Duo（グロウフィットデュオ）

価格：1,760円（税込）

発売日：2026年3月28日より順次発売

販売店舗：全国のロフトにて先行発売※一部店舗を除く

EC販売：Qoo10公式ショップ 2026年4月11日発売予定

公式SNS

Piumee公式 Instagram : https://www.instagram.com/piumee_official/(https://www.instagram.com/piumee_official/)

Piumee公式 X : https://x.com/piumee_official

本件に関するお問い合わせ

株式会社iHack

Piumeeブランド担当:岩本みく

MAIL:miku-iwamoto@ihack.energy