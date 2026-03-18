【広済堂ネクスト】IPコンテンツを体験へ変える、在庫リスクゼロの1to1オンデマンドグッズ製造サービス

株式会社広済堂ホールディングス

株式会社広済堂ホールディングス（東京都港区、代表取締役 常盤誠）のグループ企業である株式会社広済堂ネクスト（東京都港区、代表取締役 常盤誠、以下「広済堂ネクスト」）は、IP資産を「体験」へと昇華させる「1to1オンデマンド製造サービス」(https://www.service-kosaido.jp/lp/artimaxis/)の提供を強化しています。

ユーザーが自らデザインを行う参加型システムにより、在庫リスクをゼロに抑えつつ、ファンとの深い絆を創出します。2025年度より大手出版社様との取り組みも開始し、製造、配送、BPOまでを完全ワンストップで支援し、IPビジネスの新たな価値をご提案しております。

アクリルスタンドをはじめとした近年の雑誌・書籍の付録需要の高まりを受け、随時製造体制も増強中です。

「モノを売る」から「体験を作る」へ。ファン参加型の新しいグッズ展開

広済堂ネクストの「1to1オンデマンド製造」は、単に完成品を販売するのではなく、ユーザーが「自分だけのグッズを作る過程」そのものを楽しむ体験価値を重視しています。

「自分の手で世界に一つだけの推しグッズを生み出す」というワクワク感が、作品への愛着とエンゲージメントをさらに深め、SNS等での拡散を促進する強力なマーケティングツールとなります。

在庫リスクを解消する「完全受注生産システム」

IPホルダー様が常に抱える「最小ロットの壁」や「在庫リスク」「保管・廃棄コスト」の課題を解決いたします。

注文が入ってから1点ずつ製造を行うため、物理的な在庫スペースや事前の大量発注は不要です。

多品種小ロットのニーズに柔軟に応えるとともに、環境負荷の低いサステナブルなビジネスモデルを実現します。

盤石なBPO体制によるワンストップ・ソリューション

最新のオンデマンド製造を支えるのは、長年培ってきた当社の強固なBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）体制です。 キャンペーンサイトやECサイトの構築・保守運用を代行し、 インバウンド・アウトバウンド双方に対応する高品質なカスタマーセンターを社内に保有しております。 出荷業務についても、自社センターでの検品、梱包、発送、返品回収まで一貫対応いたします。

これらの機能を完全ワンストップで提供することで、クライアント企業様の業務負担を最小化し、コア業務に専念できる環境をサポートします。広済堂ネクストは、印刷、IT、BPOの力を融合させ、IPビジネスの未来を共に切り拓いてまいります。

サービスサイトはこちら：ARTIMAXIS-アーティマクシス-(https://www.service-kosaido.jp/lp/artimaxis/)

■ 会社概要

会社名：株式会社広済堂ネクスト

本社：東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館 13階

代表者：代表取締役社長 常盤 誠

設立： 2021年4月5日

事業内容：オフセット印刷(出版・商業)、デジタル印刷、パッケージ印刷、IT・デジタルソリューション、キャラクターマーチャンダイジング、ITサービス、キャンペーンソリューション、2Cビジネス支援、デジタルプロモーション支援、BPOサービス

HP：https://www.service-kosaido.jp/

■サービスに関するお問い合わせ先

株式会社広済堂ネクスト

TEL： 03-3453-0556

担当：清水 良