【修正版】スマートリフレクター「RefleTag」プレスリリースのご案内先ほど配信いたしましたプレスリリースにおいて、一部表現の重複および表記誤りがございましたため、修正版をお送りいたします。お手数をおかけし恐縮ですが、下記内容をご参照いただけますと幸いです。本文（修正済み）自転車の駐輪場所がわからなくなる――そんな日常の困りごとを解決する「RefleTag（リフレタグ）」が、応援購入プラットフォームMakuakeにて公開中です。プロジェクトは2026年3月30日までとなります。■スマホで探せる安心感RefleTagは、Appleの「探す（Find My）」ネットワークに対応した自転車用スマートリフレクターです。・スマートフォンで位置の手がかりを確認・近くでは音を鳴らして発見・専用アプリ不要（「探す」アプリで利用可能）駅前や商業施設での「どこに停めた？」という不安を、日常の中で無理なく解消します。■AirTag不要、かんたん取り付けRefleTagは本体一体型設計のため、・AirTagなどの別デバイス不要・ゴムバンドでしっかり固定でき、工具不要自転車に取り付けるだけで、すぐに使い始めることができます。■安全性と耐久性を両立・ISO規格に準拠した反射性能・IP67の防水仕様で災害時にも役立つ・夜間の視認性を高めるリフレクター機能日常的に屋外で使用される自転車に適した設計で、安心して使い続けることができます。■日常から“もしも”まで対応RefleTagは・駐輪場所の記憶サポート・紛失時の手がかり取得という2つの役割を持ちます。通勤・通学はもちろん、子どもの自転車の見守りにも適しています。■プロジェクト終了間近本プロジェクトはMakuakeにて公開中ですが、2026年3月30日で終了となります。■プロジェクトページhttps://www.makuake.com/project/refle-tag/■商品概要商品名：RefleTag（リフレタグ）用途：自転車用スマートリフレクター機能：位置の手がかり表示／音による探索／反射機能／防水仕様