ポイントサイト「ワラウ」と「えんてつポイント」が交換連携を開始！地域活性化を目指し、初回交換20%増量を常設特典として提供

株式会社オープンスマイル

株式会社オープンスマイル（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：鈴木浩之）が運営するポイントサイト「ワラウ」は、遠州鉄道株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：丸山晃司）と連携し、「えんてつポイント」へのポイント交換を新たに開始いたします。





本連携により、ワラウで貯めたポイントを、静岡県西部を中心に展開する遠鉄グループの百貨店、スーパー（遠鉄ストア）、ホテル、レジャーなどで利用可能な「えんてつポイント」へ直接交換することが可能となります。 浜松市に本社を置く両社の強みを活かし、地域に根差したサービスの利便性向上と活性化を目指して、初回交換時にご利用いただける常設の増量特典をご用意いたしました。

■交換概要

交換開始日：2026年3月17日（火）

交換レート：ワラウポイント 300pt → えんてつポイント 300ポイント

最低交換pt：300pt～

交換手数料：無料

交換完了日：即時（リアルタイム）

■常設特典として初回交換分が「20%増量」！

初めてワラウポイントから「えんてつポイント」へ交換されるお客様を対象に、交換額の20%分を上乗せして提供いたします。

本特典は期間限定のキャンペーンではなく、「常設特典」として提供。地域の皆様がいつでもポイ活を始めやすい環境を整えました。

増量内容： 交換額の20%分をプラス

適用条件： 初回交換時（お一人様1回限り）

増量上限： 最大1,000ポイントまで

交換例：5,000ptの交換申請で、6,000ポイント（1000pt分おトク！）受取

■交換手続きの方法

ワラウのポイント交換ページより「えんてつポイント」を選択し、えんてつカードの必要情報を連携の上、交換申請を行ってください。

詳細は以下のページをご確認ください。

https://go.warau.jp/39323/2002.html

※交換には「えんてつカード」のネット会員登録が必要です。あらかじめご登録ください。

ワラウは今後も、ポイントサービスのさらなる拡充に努めるとともに、地域経済の活性化に寄与する新たな価値提供に邁進してまいります。新しく加わった「えんてつポイント」への交換を、ぜひこの機会にご利用ください。

■えんてつポイントとは？

「えんてつポイント」は、遠州鉄道株式会社が提供する地域密着型のポイントサービスです。 遠鉄百貨店や遠鉄ストアでのショッピングに加え、レジャー、給油など、暮らしの様々な場面の利用でポイントが貯まる・使えるのが最大の特徴です。静岡県西部地域において、日々の暮らしに欠かせない生活インフラと密接に結びついた「地域共通ポイント」として、多くの皆様に親しまれています。

■株式会社オープンスマイル 会社概要

会社名：株式会社オープンスマイル

代表者：代表取締役社長 鈴木 浩之

所在地：静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー22F

URL：https://www.opensmile.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社オープンスマイル 広報担当

お問い合わせフォームよりお問い合わせください

URL：https://www.opensmile.co.jp/corp/contact/