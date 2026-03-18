夢中になる力は、未来を切り拓く武器になる ─ 「ＴＯＭＡＳ Ｕ-９サッカー交流大会」を開催

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：天坊真彦）が協賛しております「ＴＯＭＡＳ 第９回 東京都Ｕ-９サッカー交流大会」が、2026年3月7日（土）から8日（日）にかけて開催されました。本大会には、スポーツを通してチームワークやフェアプレーの精神を学んでほしいという思いから、継続して協賛をしてまいりました。

本年度は「一人でも多くの子どもたちに、最高のピッチでプレーしてほしい」という想いから、会場を以下の２拠点に拡大。

・府中朝日フットボールパーク（天然芝）

・東新小岩運動場（人工芝）

いずれも全面芝生の整備されたフィールドであり、子どもたちが怪我を恐れず、日頃の練習の成果を存分に発揮できる環境で開催されました。

■大会レポート

当日は、東京都全域から集まった全16ブロック・96チームの子どもたちが、真剣勝負を繰り広げました。保護者の皆様の声援にも、力がこもります。

東新小岩運動場府中朝日フットボールパーク

試合では、子どもたちのエネルギーに溢れるプレーが随所に見られました。状況を冷静に判断したパス回しや、切り返しからの鋭いドリブルなど、大人顔負けの技術が光るシーンもありました。

■リソー教育グループの「勉強プラスワン」について

リソー教育グループでは、単に学力を伸ばすだけでなく、スポーツや文化活動を通じて、子どもたちの豊かな感性や健やかな体を育む「勉強プラスワン」という教育方針を掲げています 。

本大会への協賛を通じ、子どもたちがスポーツに打ち込み、仲間と交流する場を支援することで、その人格形成や情操教育をサポートすることを目指しています 。当グループは今後も、このような活動を通じて、子どもたちの可能性を広げる支援を続けてまいります 。

■会社概要

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp