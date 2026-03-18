送料無料のために7割が「商品を追加購入」追加費用は1,000円以内が半数

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は全国の20～60歳の通販利用者を対象に「通販における送料の意識」に関するアンケート調査を実施しました。

調査の結果、7割以上が送料無料ラインに届かせるため商品を追加購入した経験があるとわかり、金額は1,000円以内が5割以上となりました。

また、合計金額が同じ場合でも「送料無料」の方がお得と感じる人は約8割にのぼり

通販において「送料無料」という表記が強い影響力を持っていることが分かりました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_freeshipping/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=freeshipping)

■ 送料無料ライン、妥当と感じるのは「2,001～5,000円」が最多

「送料無料になる条件として妥当だと思う金額」を尋ねたところ

2,000円以下：42.7％

2,001～5,000円：44.9％

という結果となり、送料無料ラインとしては5,000円以下が最も妥当と感じられていることが分かりました。

■ 7割が送料無料のために追加購入

通販利用者に送料無料ラインに届かせるために、予定より多く商品を購入した経験があるかを尋ねたところ

よくある：19.7％

たまにある：54.0％

ない：26.3％

となり、73.7％が送料無料の条件を満たすために追加購入をした経験があることがわかりました。

■ 追加購入は「1,000円以内」が半数以上

続けて、送料無料にするために追加購入した金額を尋ねたところ

301～500円：23.8％

501～1,000円：30.7％

となり、301～1,000円の範囲での追加購入が5割以上を占め、

送料分と同程度もしくはそれ以下の範囲で追加購入を行う傾向が見られます。

■ 同じ価格でも「送料無料」の方がお得と感じる人は約8割

通販利用者に、同じ商品で合計金額が同じ場合にどちらがお得に感じるかを尋ねたところ

81.0%もの方が「送料無料の方がお得と感じる」と回答しました。

通販において「送料無料」という表記が購買意識に強い影響を与えていることが分かりました。

■送料無料は購買行動に影響

今回の調査から、送料無料の条件が購入行動に影響を与えていることが明らかになりました。

特に、送料無料ラインに届かせるために追加購入をするケースが多く

通販において送料の設定や表示方法が購買行動に影響する可能性が示されました。

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/)）へのリンク設置をお願いいたします。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_freeshipping/(https://alulu.com/media/tips_freeshipping/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=freeshipping)

【調査概要】

調査対象： 20歳～60歳の男女

調査期間： 2026年3月12日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 274名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/