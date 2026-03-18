GSX西日本支社常務取締役三木剛が「令和7年度ひょうご地域安全まちづくり活動賞」を受賞

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、以下「GSX」）は、西日本支社（神戸市三宮） 常務取締役 三木 剛が「令和7年度ひょうご地域安全まちづくり活動賞」を受賞したことをお知らせいたします。

三木は平成25年6月に兵庫県警から委嘱を受け、約13年に渡り兵庫県警察サイバーセキュリティ対策アドバイザーとして、兵庫県各地を訪れ、企業に対しサイバーセキュリティ対策に関する講演を行うことで、県下企業のサイバーセキュリティ自衛力向上に貢献しています。この度その功績が称えられ、栄誉ある「令和7年度ひょうご地域安全まちづくり活動賞」を受賞いたしました。

地方ではサイバーセキュリティ対策に関する情報の不足、対策支援ができるベンダーの不足といった課題があります。GSXは日本全国の企業のサイバーセキュリティ自衛力向上をミッションに掲げ、必要なノウハウを惜しげもなく提供しています。GSXはサイバーセキュリティ教育カンパニーとして三木の活動を今後とも支援していくとともに、日本全国の企業のサイバーセキュリティ自衛力向上に貢献してまいります。

兵庫県公館で行われた表彰式の模様「令和7年度ひょうご地域安全まちづくり活動賞」受賞理由

県民や県内企業が被害に遭うサイバー犯罪が増加している昨今において、平成25年6月に兵庫県警察サイバーセキュリティ対策アドバイザーとして委嘱を受けてから今日に至るまで、サイバー空間における脅威から県民の安全と安心を守るため、県警察の捜査協力向上のための講演や民間企業を対象としたサイバーセキュリティセミナーにおける防犯講演を実施し、サイバーセキュリティ対処能力の向上に大きく貢献している。

（兵庫県・ひょうご地域安全まちづくり推進協議会配布資料より抜粋）

兵庫県下企業へのサイバーセキュリティ対策啓発活動について

兵庫県警と連携し、兵庫県各地を訪問し、地域の企業に対しサイバーセキュリティ対策に関する講演を行っています。講演にご参加いただく企業規模も業種も様々です。経営者からシステム担当者まで幅広い役割の方が参加されます。地方にはサイバーセキュリティ対策に関する情報が十分に行き届いておらず、支援を行うベンダーの数も十分ではありません。講演の参加者からは「サイバーセキュリティ対策を進めるにあたり、何から手を付けていいかわからない、相談相手がいない」という声が多く聞かれます。講演に参加した企業が少しでもサイバー攻撃の現状について知識を持ち、サイバーセキュリティ対策のヒントを持ち帰っていただけるよう、最新の情報をお届けできるよう心掛けています。

三木剛プロフィール[表: https://prtimes.jp/data/corp/7157/table/193_1_5dd49a03f06a21e9bf5aaa8917267338.jpg?v=202603180951 ]

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2025年12月末）

設立：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/