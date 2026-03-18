【つくば駅直結！】最大160名・貸切OK「BBQ DAYS」が2026年3月20日（金）にオープン！ 幹事無料や学生向けキャンペーンも実施中
LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ） トナリエつくばクレオ」が、2026年3月20日（金）より今期の営業を開始開始します！
◆手ぶらで楽しむ駅前BBQスポットが今年もオープン！
茨城県つくば駅直結という圧倒的なアクセスの良さを誇ります。
最大160名まで収容可能な開放的な空間は、
「春の歓送迎会や学生サークルの新歓コンパ」などの団体利用にぴったりのスポットです。
◆忙しい幹事様も安心！「手ぶら」で仕事帰りにそのままBBQ歓送迎会
異動や就職で忙しい春のシーズン。当施設では機材や炭の準備・片付けは一切不要です。精肉店直送のこだわり肉の食材セットもご用意しているため、仕事帰りにそのまま立ち寄り、本格的なBBQを手軽に楽しめます。
◆◆学生サークルやゼミの打ち上げに！学割プランでコスパ抜群
大人数での団体利用、貸切利用のご相談も承っております 。
限定学割！ 手ぶらプラン(ソフドリ飲み放題)
歓送コンパに！イベント打ち上げに！超お得なプランが3,500円でご利用可能！
[プラン詳細]
塩だれポーク、鶏モモレモンペッパー
、焼きそば麺、マシュマロ、枝豆（肉重量目安約300g）
➕🥤ソフトドリンク飲み放題
➕ 大人利用料(火おこし/席代/BBQ機材/調味料等)
学生団体様には、好きな食材や飲み物を自由に持ち寄れるプランもおすすめです！
お好きな食材やドリンクを持ち込んで、コストを抑えて工夫できるなど、自由度の高いBBQが可能で
す 。
○予約はこちらから：https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsukuba/reserve
◆【幹事様応援！】手ぶら歓送迎会プランをご用意！
歓送迎会や新歓に嬉しい特典をご用意しました。
準備はプロに任せて、貴方は乾杯の音頭をとり、面倒な荷運びは無しにして、店舗で全て解決！
食材セット＋飲み放題の団体予約で、
＜選べる特典2種類！＞
🍾乾杯用スパークリングワイン1本プレゼント！
💰幹事様利用料分(1,800円)お値引き！
○予約はこちらから：https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsukuba/reserve
施設概要
○所在地：(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目7-1(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
トナリエつくばスクエア クレオ棟屋上(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
○アクセス：つくば駅直結
○収容人数：最大160名
○営業期間：2026年3月20日（土）～11月8日（日）
営業時間
○平日：
第1部 10:00～15:00 （3時間制,延長30分550円） ※10名以上のご予約で開催
第2部 16:00～21:00（3時間制,延長30分550円）
○土日祝：
第1部 10:00～15:00 （3時間制,延長30分550円）
第2部 16:00～21:00（3時間制,延長30分550円）
基本利用料金
○利用プラン一例 (全日)：
・エコノミーセット（オール飲み放題＆利用料込み） 4,900円
・スタンダードセット（オール飲み放題＆利用料込み） 5,600円
・プレミアムセット（オール飲み放題＆利用料込み） 7,500円
※飲み放題や食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります
○【セット内容一例】エコミノーセットの場合
・塩だれポーク
・鶏モモレモンペッパー
・フランクフルト
・焼きおにぎり
・枝豆
※1人当り肉重量目安：約380g
「BBQ DAYSトナリエつくばクレオ」の魅力
1．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．開放的な空間！ 両国の街並みを眺めながらBBQ
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう
明るく親しみやすいスタッフが揃う
「BBQ DAYS トナリエつくばクレオ」で、
この春、気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？
予約／詳細／お問い合わせ
○公式サイト：https://bbqdays-tsukuba.com
○電話番号：050-3628-6125 ※ご利用は事前予約制です
#BBQ DAYS 総合HP
https://bbqdays.jp/
＃BBQ DAYS Instagram
https://www.instagram.com/bbqdays.jp/(https://www.instagram.com/bbqdays.jp?igsh=MTYwcTh1b2FmMDNrZA%3D%3D&utm_source=qr)
#BBQ DAYS 公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA