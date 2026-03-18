【つくば駅直結！】最大160名・貸切OK「BBQ DAYS」が2026年3月20日（金）にオープン！　幹事無料や学生向けキャンペーンも実施中

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LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ） トナリエつくばクレオ」が、2026年3月20日（金）より今期の営業を開始開始します！








◆手ぶらで楽しむ駅前BBQスポットが今年もオープン！

茨城県つくば駅直結という圧倒的なアクセスの良さを誇ります。


最大160名まで収容可能な開放的な空間は、


「春の歓送迎会や学生サークルの新歓コンパ」などの団体利用にぴったりのスポットです。



◆忙しい幹事様も安心！「手ぶら」で仕事帰りにそのままBBQ歓送迎会

異動や就職で忙しい春のシーズン。当施設では機材や炭の準備・片付けは一切不要です。精肉店直送のこだわり肉の食材セットもご用意しているため、仕事帰りにそのまま立ち寄り、本格的なBBQを手軽に楽しめます。


◆◆学生サークルやゼミの打ち上げに！学割プランでコスパ抜群

大人数での団体利用、貸切利用のご相談も承っております 。


限定学割！ 手ぶらプラン(ソフドリ飲み放題)


歓送コンパに！イベント打ち上げに！超お得なプランが3,500円でご利用可能！



[プラン詳細]


塩だれポーク、鶏モモレモンペッパー


、焼きそば麺、マシュマロ、枝豆（肉重量目安約300g）


➕🥤ソフトドリンク飲み放題


➕ 大人利用料(火おこし/席代/BBQ機材/調味料等)


学生団体様には、好きな食材や飲み物を自由に持ち寄れるプランもおすすめです！


お好きな食材やドリンクを持ち込んで、コストを抑えて工夫できるなど、自由度の高いBBQが可能で


す 。



○予約はこちらから：https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsukuba/reserve



◆【幹事様応援！】手ぶら歓送迎会プランをご用意！

歓送迎会や新歓に嬉しい特典をご用意しました。


準備はプロに任せて、貴方は乾杯の音頭をとり、面倒な荷運びは無しにして、店舗で全て解決！



食材セット＋飲み放題の団体予約で、



＜選べる特典2種類！＞


🍾乾杯用スパークリングワイン1本プレゼント！


💰幹事様利用料分(1,800円)お値引き！



○予約はこちらから：https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsukuba/reserve



施設概要


○所在地：(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目7-1(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)


トナリエつくばスクエア クレオ棟屋上(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)



○アクセス：つくば駅直結


○収容人数：最大160名


○営業期間：2026年3月20日（土）～11月8日（日）



営業時間


○平日：


第1部 　10:00～15:00 （3時間制,延長30分550円） ※10名以上のご予約で開催


第2部 　16:00～21:00（3時間制,延長30分550円）



○土日祝：


第1部 　10:00～15:00 （3時間制,延長30分550円）


第2部 　16:00～21:00（3時間制,延長30分550円）



基本利用料金


○利用プラン一例 (全日)：


・エコノミーセット（オール飲み放題＆利用料込み）　4,900円


・スタンダードセット（オール飲み放題＆利用料込み）　5,600円


・プレミアムセット（オール飲み放題＆利用料込み）　7,500円



※飲み放題や食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



○【セット内容一例】エコミノーセットの場合
・塩だれポーク
・鶏モモレモンペッパー
・フランクフルト
・焼きおにぎり
・枝豆


※1人当り肉重量目安：約380g












「BBQ DAYSトナリエつくばクレオ」の魅力


1．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．開放的な空間！ 両国の街並みを眺めながらBBQ


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう





明るく親しみやすいスタッフが揃う


「BBQ DAYS トナリエつくばクレオ」で、


この春、気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？








予約／詳細／お問い合わせ


○公式サイト：https://bbqdays-tsukuba.com


○電話番号：050-3628-6125 ※ご利用は事前予約制です



#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



＃BBQ DAYS Instagram


https://www.instagram.com/bbqdays.jp/(https://www.instagram.com/bbqdays.jp?igsh=MTYwcTh1b2FmMDNrZA%3D%3D&utm_source=qr)



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA