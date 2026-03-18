【TOKYOヒートアップキャンペーン情報】秩父宮ラグビー場周辺エリアを対象とした優待キャンペーン実施！

三重ホンダヒート（本田技研工業株式会社 スポーツプロモーション部）

三重ホンダヒートは、2026年4月17日（金）に秩父宮ラグビー場にて開催されるホストゲーム、NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第15節 リコーブラックラムズ東京戦において、秩父宮ラグビー場周辺にお住まいの皆様を対象とした特別優待キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、より多くの皆様に試合会場へ足を運んでいただくきっかけの創出を目的として実施するものです。当日は、三重ホンダヒートならではの熱量あふれる試合とスタジアム演出を通じて、ご来場の皆様に特別な観戦体験をお届けいたします。

キャンペーン特設サイト :https://ticketrugby.jp/campaign/25-26-hup-tokyo?ser=awqn3jif2

【キャンペーン概要】

■申し込み開始日

2026年3月28日（土） 0時

■対象試合

2026年4月17日（金）19時キックオフ 三重ホンダヒート vs リコーブラックラムズ東京

■試合会場

秩父宮ラグビー場

■ご招待の対象

港区・渋谷区・新宿区・千代田区・目黒区 在住・在勤・在学（在園）またはそのご家族、

先着3,000名様

■ご招待席種、上限枚数

自由席

・18歳以下無料*

・19歳以上110円

おひとり様5枚まで

*膝上観戦の未就学児はチケット不要です。

※購入するチケットの種類・発券方法によっては、発券手数料やシステム利用料などが発生する場合がございます。

【三重ホンダヒート 公式HP】

https://www.honda-heat.jp/