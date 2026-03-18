東京で13万人を動員した話題の展覧会「恐怖心展大阪」開幕直前！コラボステッカー＆コラボカフェメニュー情報解禁

株式会社テレビ東京ホールディングス

テレ東では株式会社闇（本社：東京都港区、代表取締役：荒井丈介）、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社毎日放送、テレビ大阪株式会社、株式会社キョードー関西とともに、『恐怖心展』を大阪にて開催いたします。

2026年3月27日（金）の開幕を目前に控え、大阪開催を記念した限定コラボとしてコラボステッカー、そして会場隣接カフェでのコラボメニューを含む、本展に関する最新情報第3弾を発表いたします。

１. 大阪開催記念コラボグッズ販売決定

「恐怖心展大阪」会場では、大阪開催を記念したコラボレーション企画を実施いたします。

この度、MBS「らいよんチャン」とテレビ大阪「たこるくん」とのコラボレーショングッズ販売が決定いたしました。「恐怖心展」の展示要素を取り入れた特別仕様のデザインで登場します。

■らいよんチャン コラボステッカーデザイン

■らいよんチャン プロフィール

MBSのマスコットキャラクター、らいよんチャン。

ずんぐりボディと４のしっぽがチャームポイント。

2003年のデビュー以来、幅広い層の人気を集めています。

公式サイト：https://www.mbs.jp/liyon/profile.shtml

■たこるくん コラボステッカーデザイン

■たこるくん プロフィール

2002年10月に番組宣伝キャラクターとしてデビューし、同年12月に局キャラクターへと昇格した「たこるくん」。本名は“なにわ流たこる”。のんびり屋でマイペースな性格、「恐怖心」はあるタイプ？一人前のたこ焼きになることを夢見て、しっかり者の旅のパートナー・タコベエとともに、日々さまざまな冒険に挑んでいます。誕生から23年、これまで大阪のみなさまに温かく見守られ、愛され続けてきた、テレビ大阪のキャラクターです。

公式サイト：https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/takoruworld/profile.html

上記に加えて、「恐怖心展大阪」会場限定オリジナルグッズも販売予定です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１. 会場隣接「CAFE Lab.」にてコラボメニュー発売決定

会期中、会場であるグランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボの横に位置する「CAFE Lab.（カフェラボ）」にて、恐怖心展コラボのオリジナルラテを販売いたします。

恐怖心展のデザインをモチーフにしたラテアートが入った限定ドリンクです。

展覧会前後の休憩に、ぜひお立ち寄りください。

■商品名：『恐怖心展』オリジナルカプチーノ（全3種）

料金：990円（税込）

販売期間：2026年3月27日（金）～5月10日（日）

１. チケット好評発売中

現在、ローチケに加え、各プレイガイドにて好評発売中です。

イープラス：https://eplus.jp/kyoufushin/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/kyoufushin/

セブンチケット：https://7ticket.jp/s/114210

楽天トラベル：https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62267?scid=we_txp_kyoufushin-officialsite

アソビュー！：https://evt.asoview.com/kyoufushin

恐怖心展とは

「恐怖心」

あるもの・ことに対して、その人が生理的に感じる恐れや不安。

単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、

一見して恐怖の対象とは思えないものにも生じることがあります。

これらの恐怖は、時に説明のつかない不合理さを伴います。

恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、

様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに、展示を行います。

そこで展示される様々なものを通して、

あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。

『恐怖心展 大阪』概要

■開催概要

・タイトル：『恐怖心展 大阪』

・日程：2026年3月27日(金)～2026年5月10日(日)

・営業時間：11:00～19:30 (最終入場は閉館30分前まで) ※イベントの体験所要時間は約90分

・会場：グランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボ（大阪府大阪市北区大深町3-1 地下1階）

・主催：株式会社闇／株式会社テレビ東京／株式会社ローソンエンタテインメント／

株式会社毎日放送／テレビ大阪株式会社／株式会社キョードー関西

・企画：梨、株式会社闇、大森時生(テレビ東京)

・会場協力：ナレッジキャピタル

■入場料

2,300円(税込) ※小学生以上は有料

■チケットについて

各種プレイガイドにて好評販売中

※券種は平日券と日時指定券がございますのでご注意ください。

▶ローソンチケット：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=755990

▶イープラス：https://eplus.jp/kyoufushin/

▶ぴあ：https://w.pia.jp/t/kyoufushin/

▶セブンチケット：https://7ticket.jp/s/114210

▶︎楽天トラベル：https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62267?scid=we_txp_kyoufushin-officialsite

▶︎アソビュー！：https://evt.asoview.com/kyoufushin

■券種

●平日券：期間中の平日に入場可能

※GW期間の4月30日(木)、5月1日(金)、5月6日(水・振替休日)は「日時指定券」扱いとなります。

●日時指定券（土日祝・特定日）：下記日程における時間指定チケット(90分単位)

※対象：期間中の土日祝日、および以下の特定日

▼対象日程：

3月：28(土)、29(日)

4月：4(土)、5(日)、11(土)、12(日)、18(土)、19(日)、25(土)、26(日)、29(水・祝)、30(木)

5月：1(金)、2(土)、3(日)、4(月・祝)、5(火・祝)、6(水・振替休日)、9(土)、10(日)

▼時間枠（90分単位）：※上記日程において下記の時間帯を選択いただきます。

１.11:00~12:30 ２.12:00~13:30 ３.13:00~14:30 ４.14:00~15:30 ５.15:00~16:30

６.16:00~17:30 ７.17:00~18:30 ８.18:00~19:30

展覧会の詳細などは以下のサイトをご確認ください。

▶『恐怖心展』公式サイト：https://kyoufushin.com

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

▶『恐怖心展』公式サイト：https://kyoufushin.com

▶Xアカウント：https://x.com/kyoufushinten

▶Instagramアカウント：https://www.instagram.com/kyoufushinten

▶TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@kyoufushinten

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――