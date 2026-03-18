5月31日（日）開催「キリンチャレンジカップ2026」の対戦国がアイスランド代表に決定

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）とキリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）が特別協賛する「キリンチャレンジカップ2026」において、5月31日（日）に東京で開催される試合の、「SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）」（以下、サッカー日本代表）対戦国がアイスランド代表に決定しました。

今回開催する「キリンチャレンジカップ2026」は、世界の大舞台で“最高の景色”を目指すサッカー日本代表にとって、重要な最終強化の場となります。日本中のサッカーファミリーとともに心を一つにし、サッカー日本代表の挑戦を全力でバックアップしていきます。

開催概要

・日時 ：2026年5月31日（日）ナイトゲーム（予定）

・対戦 ：「SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）」対 アイスランド代表

・会場 ：東京／国立競技場

・主催 ：公益財団法人日本サッカー協会

・特別協賛 ：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

・テレビ放送 ：調整中 ※確定後に改めてWebサイトなどでご案内予定です。

・問い合わせ ：公益財団法人日本サッカー協会

メールアドレス: media@jfa.or.jp

1978年から約半世紀にわたり、サッカー日本代表を応援し続け、2023年1月からは、日本サッカー協会の全ての事業をサポートする「日本サッカー協会オフィシャルトップパートナー」となりました。その根底には、サッカーには、「人と人、人や社会をつなぎ、世の中を元気にする力」があると信じ、「サッカーを通じた人や社会とのつながりにより、人の心を笑顔にしたい」という思いがあります。これからも、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）と価値共創を通じた社会課題の解決を目指すとともに、持続可能な社会に向け、キリンのCSVパーパスの一つである「コミュニティ」に取り組み、サッカーを通じて人と人がつながるよろこびでより多くの笑顔をつくり、日本中を元気にしていきます。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。