CIB「Innovation conference 2026」協力のお知らせ

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、一般社団法人千葉イノベーションベース（CIB）第4期会長 山本 寛（株式会社オニオン新聞社 代表取締役）が主催する「Innovation conference 2026」（2026年3月23日開催）に協力することとなりましたので、お知らせいたします。

1. イベント概要

イベント名：Innovation conference 2026

テーマ：Grow Yourself, Grow Chiba ─ 挑戦の連続が、成長の循環をつくる

主催：一般社団法人 千葉イノベーションベース（CIB）

日時：2026年3月23日（月）17時～21時（受付開始16時30分）

※アフターパーティinnovation networking250 21時10分～22時（有料）

会場：ペリエホール（JR千葉駅直結 ペリエ千葉本館7階）

千葉県千葉市中央区新千葉一丁目1番1号

対象：成長意欲のある起業家/経営者、起業家予備軍、学生

定員：250名（先着順）

参加費：無料（Conferenceのみ）

CIB公式サイト：https://cibase.jp/

申し込みサイト：https://peatix.com/event/4879447

【実施体制 ※予定含む】

主催：一般社団法人 千葉イノベーションベース（CIB）

共催：株式会社千葉銀行

協力：千葉県・国立大学法人 千葉大学・千葉日報社クロスメディア

株式会社オニオン新聞社・株式会社千葉ステーションビル[ペリエ千葉]

株式会社myふなばし・株式会社地域新聞社

後援：千葉市・読売新聞千葉支局・千葉テレビ放送株式会社・産経新聞社千葉総局

株式会社ベイエフエム・千葉商科大学

【実施内容】

主催者挨拶、ご来賓挨拶、CIB GrowthPitch Award、パネルディスカッション、

オープンイノベーション リバースピッチ 等

※プログラム詳細・登壇者情報は、CIBプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000121431.html

2. 協力の背景

当社は、成長戦略「Strategic Plan」において、株式交換などの手法を活用し、地域企業が上場企業グループの経営基盤を活用しながら成長を目指す新しいM&Aスキーム「地域共創プラットフォーム」の構築を推進しています。本スキームを通じて、地域発スタートアップの成長を支援し、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。

千葉県内の起業家コミュニティの発展とイノベーション創出を目指す一般社団法人千葉イノベーションベース（CIB）の活動は、こうした当社の取り組みとも方向性を同じくするものです。そのため、このたび当社は、千葉県発の起業家ネットワークのさらなる発展とイノベーション創出の促進を目的として開催される本カンファレンスの趣旨に賛同し、協力することを決定いたしました。

3. 一般社団法人 千葉イノベーションベース（CIB）とは

CIBは、東京一極集中の現状を解消し、千葉県単体で「情報の質と量」を高めることで、有力な起業家・企業を輩出し、千葉県の活性化を実現することを目的としたコミュニティです。

活動においては、EO（年商1億円以上の起業を経営する起業家のみが入会可能、世界で14,000名以上の会員を擁する世界有数の起業家組織）と連携し、「上場」または「上場相当以上」の経営目標にコミットした起業家と、県にゆかりのある経営者が互いに学び合っています。

現在、徳島県（TIB）、岩手県（IIB）、愛知県（AIB）、静岡県（SIB）など、各地で同様のイノベーションベースが設立されており、全国で合計20以上の地域で設立または設立準備が進んでいます。

4.地域新聞社のアセットについて

当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。

現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しています。

アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細

▶https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社地域新聞社

TEL：047-485-1107

担当：コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾

Mail：c.c@chiikinews.co.jp