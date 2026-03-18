【資格の学校TAC】2026年4月、区分所有法が激変！これまでの知識は通用しない？法改正特別セミナー第１弾開催【3月21日10時～】

TAC株式会社

2026年４月１日より、改正区分所有法が施行されます。これは平成13年以来の大改正となり、分譲マンションの管理がこれまでとは大きく変わります。



本セミナーでは約1時間の中で、これらの改正事項の中から特に重要なポイントを厳選し、押さえるべき論点を分かりやすく解説します。

今回の第1弾では、「区分所有法」「被災区分所有法」「マンション再生等円滑化法」「標準管理規約」のうち、特に重要な内容を取り上げます。

受験経験者の方を中心に、今後の学習方針を見直したい方にとって、試験対策に直結する実践的な内容となっています。ぜひお気軽にご参加ください。

無料オンラインセミナーはPC、スマートフォン、タブレットでご視聴いただけます。簡単な予約制ですので、下記ボタンから詳細をご確認のうえ、ご予約ください。

セミナー概要

10:00のセミナーを予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_gd_gd.html#zoom1-2

法改正特別セミナー第1弾「区分所有法関係の重要改正点！」

・日時：2026年3月21日（土）10:00～（約60分）

・講師：小澤 良輔

・対象：マンション管理士試験の学習経験者の方、管理業務主任者試験の学習経験者の方独学で試験対策をされている方、

・その他：セミナー後半に匿名質疑応答コーナーあり

10:00のセミナーを予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_gd_gd.html#zoom1-2

早割キャンペーン 受講料22,000円OFF 3/31まで

キャンペーン対象コースを確認する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_crs_honka_s.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材サービス事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

URL：https://www.tac-school.co.jp/