【東京ミッドタウン日比谷】特設ステージ導入や日比谷公園でのサテライト・フェス開催など、日本唯一※の都市型エンタメフェスが新たなステージへ！「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

※都心の屋外で、複数の劇場・劇団・制作団体が提供するミュージカル、オペラ、バレエや音楽ライブなど、多ジャンルのエンターテインメントを無料で鑑賞できるフェスティバル形式としては国内唯一。（2026年3月 自社調べ）

東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社）は、2026年4月25日（土）から5月31日（日）まで「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」を開催いたします。





2018年から2025年まで、多様なシアターエンターテインメントや音楽ライブを誰もが気軽に体験できる都市型エンターテインメント・フェスティバル「Hibiya Festival」を開催してきましたが、今年から「HIBIYA LIVE FESTIVAL」に名称を変更して、開催内容もスケールアップします。メイン会場の日比谷ステップ広場に屋根付きの特設ステージを初めて設営して、客席エリアもオールスタンディングに変更します。これによりパフォーマンスをより見やすく、より多くのお客様に「ライブ体験」を楽しんでいただけるようになります。また、GW期間中に日比谷公園をサテライト会場として、ライブパフォーマンスやフードイベントを初開催します。「HIBIYA LIVE FESTIVAL」では、日本を代表する劇場が集まる“日本のブロードウェイ”、そして、日比谷公会堂に代表される“音楽の街“という日比谷の特性を表現する「演劇」と「音楽」という2つのコンテンツを軸にしながら、様々なジャンルのパフォーマンスを提供します。より多くの人が気軽に様々なエンターテインメントに触れられるフェスティバルとして進化する「HIBIYA LIVE FESTIVAL」にご期待ください。

＜SCALE UP＞

ミュージカル、オペラ、バレエなどの名作、話題作、新作が登場！

特設ステージでライブ体験が進化した 「ステップショー」

日本を代表する劇場、舞台作品など本格的なシアターエンターテインメントのショーケースを無料で楽しめる「ステップショー」。ミュージカル、バレエやオペラ、ダンスなどの名作や人気作品、新作公演のプレミア・ショーを観ることができます。また、合唱団やキッズミュージカルなど新ジャンルも登場。さらに今年は、日比谷ステップ広場に特設ステージを設営。ステージ位置が高くなり、前方客席エリアもオールスタンディングにすることで、より多くのお客様に「ライブ体験」の感動をお届けします。

ステップショー（イメージ）

■概要

【場所】日比谷ステップ広場

【期間】4月25日（土）、26日（日）、29日（水・祝）、5月2日（土）～6日（水・祝）、9日（土）予定

※雨天開催、荒天中止

【料金】無料

【客席】自由観覧/入退場自由※ステージ前方客席エリア（立ち見）は事前予約



出演団体の最新情報は「HIBIYA LIVE FESTIVAL」公式Xで随時発信いたします。

https://x.com/hibiyafestival

＜NEW＞ライブパフォーマンスとフードイベントを楽しめるサテライト・フェスを初開催！

「HIBIYA LIVE FESTIVAL in 日比谷公園」

「HIBIYA LIVE FESTIVAL」のサテライト会場として、日比谷公園でフェスティバルプログラムを初開催。キッチンカーなども出店して、パフォーマンスと食を気持ち良い空間で楽しめます。

※日比谷公園が主催する「HIBIYA PARK TERRACE」と共同開催となります。

■概要

【場所】日比谷公園 芝庭広場

【期間】5月3日（日）～5日（火・祝）予定 ※雨天中止

日比谷公園 芝庭広場

【料金】観覧無料（フードは有料）

【共催】公益財団法人東京都公園協会（都立日比谷公園指定管理者）

若き才能の熱気あふれるパフォーマンス「ステップライブ」

コンペティション形式のミュージカルライブ「SMASH CABARET」の実力派ミュージカルシンガーや注目の若手アーティストたちが出演。また若手クリエイター育成プロジェクト「Musical Next Seeds」の試演パフォーマンスも開催。観客と未来の舞台をつなぐ、熱気あふれるライブステージです。

■概要

【場所】日比谷ステップ広場

ステップライブ（昨年の様子）

【期間】4月25日（土）、26日（日）、29日（水・祝）、5月2日（土）～6日（水・祝）、9日（土）、10日（日）予定

※雨天時は東京ミッドタウン日比谷B1 地下広場で開催

【料金】無料

【助成】アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

エンターテインメントの魅力を学ぶワークショップ・トークイベント

「カンゲキ学校」

エンターテインメントの様々な分野で活躍する講師による「トークセッション」「ワークショップ」などのテーマで開催。エンターテインメントの魅力を多角的な体験を通して感じることで、感性や知性を育みます。

■概要

【場所】 日比谷図書文化館 地下1階コンベンションホール（大ホール）他

【期間】 5月3日（日）～5日（火・祝）予定

カンゲキ学校（昨年の様子）

【料金】 無料

【受付】 事前予約制 ※詳細は4月初旬に特設サイトで公開予定

【協力】 日比谷図書文化館

次代の才能を顕彰する「日比谷ライブパフォーマンスアワード」

（同時開催イベント）

「日比谷ライブパフォーマンスアワード」の応募者の中から選出されるファイナリストたちが日比谷ステップ広場のメインステージに立ち、審査員や観客の目の前でのパフォーマンスを通して、グラン

プリを発表します。

■概要

【場所】日比谷ステップ広場

【期間】5月10日（日）

【料金】無料

【審査員】宮本亞門（審査委員長）

KREVA、shoji (s**t kingz)、城田優、ペルピンズ、宮本笑里(あいうえお順/敬称略)

※KREVA氏は審査のみの参加となり、アワード当日の最終結果発表の登壇はございません。

【主催】東京ミッドタウン日比谷、株式会社WM

【企画制作】株式会社WM

＜ジャズライブ＞

実力派ジャズバンドやビッグバンドが日比谷の街に結集。心地よいジャズの音色から、迫力あるビッグバンドの演奏まで、街中で気軽に上質な音楽を誰でも楽しむことができます。日比谷の街を音楽で満たし、誰もが気軽にライブを楽しめる場を提供します。

■概要

【場所】日比谷ステップ広場、HIBIYA FOOD HALL、日比谷OKUROJI

イメージ

【期間】5月16日（土）、17日（日）

【料金】無料

【協力】日比谷OKUROJI

＜マーチング＆チア・パフォーマンス＞

小学生から大学生まで、幅広い世代のマーチングバンドが華やかな演奏を披露します。今年はチアリーディングチームも参加して躍動感あふれるパフォーマンスをお届けします。

■概要

【場所】日比谷ステップ広場

【期間】5月23日（土）、24日（日）

【料金】 無料

昨年の様子

＜日比谷音楽祭2026（同時開催イベント）＞

「日比谷音楽祭2026」の会場の1つとして、今年も東京ミッドタウン日比谷では多彩なアーティストによるライブが繰り広げられます。“誰もが楽しめるフリーでボーダーレスな音楽祭”をコンセプトに、日比谷公園と東京国際フォーラム ホールＡを含む全部で5つのステージでのライブと、ワークショップや楽器体験などが展開されます。日比谷エリア全体が音楽に包まれる特別な2日間です。

■概要

【場所】日比谷ステップ広場、パークビューガーデン（予定）

【期間】5月30日（土）、5月31日（日）

【料金】無料

【主催】日比谷音楽祭実行委員会、一般社団法人日比谷音楽祭

【協力】東京ミッドタウン日比谷

【オフィシャルサイト】https://hibiyamusicfes.jp/2026/



＜イベントキャラクター「スターマン」展示＞

イベントキャラクター「スターマン」

「HIBIYA LIVE FESTIVAL」のイベントキャラクターとして「スターマン」のモニュメントをステップ広場に4月25日（土）から5月10日（日）まで展示します。「スターマン」は、昨年の「Hibiya Festival 2025」で俳優の山崎育三郎さんがデザインしたキャラクターです。今年も日比谷エリアで開催されるエンターテインメントと観客の皆様を見守ります。

「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」開催概要

主催：一般社団法人日比谷エリアマネジメント／東京ミッドタウン日比谷

助成：アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】 ※対象事業：ステップライブ

後援：千代田区

期間：2026年4月25日（土）～5月31日（日）

概要：都市型エンターテインメント・フェスティバルとして進化した「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」。さまざまなジャンルのパフォーマンスや多彩なプログラムで「ライブ体験」の”感動”をお客様にお届けします。ミュージカルやオペラ、バレエなどの舞台芸術をオープンエアの下、無料で楽しめる「ステップショー」や実力派アーティストによる「ステップライブ」などのプログラムが目白押し。また、「音楽」にもフォーカスし、ジャズやマーチングバンドなどの音楽ライブを開催。



※詳細はWebサイト、公式Xをご覧ください



●オフィシャルサイトURL：

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-live-festival/

●HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026公式X（旧Twitter）アカウントURL：

https://x.com/hibiyafestival

●HIBIYA FES CHANNEL オフィシャルYouTube URL：

https://www.youtube.com/channel/UCR40B9BK-oyQT4si4slhJPg

東京ミッドタウン日比谷について

東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about

三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。



【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の1つに貢献しています。