スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜魔晶石100個は3/25(水)まで！新イベントは学園シリーズの最新作！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/3/18(水)に新イベント「ログレスサヴァイブ学園 バレット・リーグ」の開催、および新武器がラインナップした「ジョブ別 サヴァイブ学園確率アップガチャ」の販売などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「アイドルマスター」コラボは3/25(水)まで！

ストーリークエストを進め、限定アバター「春香のチェックMYノート衣装」シリーズなどコラボだけの報酬をゲットしよう！

さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！

ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！

[コラボクエスト 期間] 2026/3/24(火)23:59まで

[魔晶石100個プレゼント 期間] 2026/3/25(水)メンテナンスまで

■如月千早＆星井美希になりきろう！「コラボ限定ガチャ」販売中！

「如月千早」と「星井美希」の衣装をモチーフにしたコラボ限定防具＆アクセサリーを手に入れよう！

200回目以降のボーナスプレゼントでは、好きな部位を選択して交換できるコラボ装備チケットが合計5枚もらえる！

期間限定武器「茶々丸」もラインナップしている特別なガチャをお見逃しなく♪

[期間] 2026/3/25(水)10:59まで

コラボ特設サイトはこちら

https://sp.mmo-logres.com/event/2603-idolmaster-collabo/

■「ログレスサヴァイブ学園 バレット・リーグ」開催中！

この春、君が入学するのは「サヴァイブ学園」！

ルルハたちと学園を巡り、限定アバター「クラス・ノワールの制服M」シリーズやエンブレムを手に入れよう！

[期間] 2026/4/7(火)23:59まで

■「ジョブ別 サヴァイブ学園確率アップガチャ」販売中！

新たな期間限定武器「サヴァイブ学園の魔神器」が登場！

本シリーズは、「全弾発射」と「再装填」を切り替えて使えるデュアル覚醒スキルが魅力！

「再装填」で使用回数を回復して、「全弾発射」をもう一度放て！

[期間] 2026/4/8(水)10:59まで

■「白虎＆イヴリースの魔神器確率アップSPリーフガチャ」販売中！

期間限定武器「白虎」と、「イヴリースの魔神器」が確率アップ！

強力な武器を手に入れて、敵を殲滅しよう！

[期間] 2026/3/31(火)10:59まで

■「1日1回無料！ログレス学園ガチャ」販売中！

期間限定武器「ログレス学園の魔神器」の他、「英霊(覇剣/霊刀/古代機/滅剣)」「デウスマキナ」などもラインナップ！

毎日利用して装備を強化しよう！

[期間] 2026/4/7(火)23:59まで

■古代機鋼兵アップデート！

古代機鋼兵に関する改修を実施しました。

ジョブ取得が難しくて諦めていたハンターさんは、この機会に古代機鋼兵を始めてみよう！

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.