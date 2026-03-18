Earthbound Emotion地球とつなぐ、こころの椅子。REAL Style、ミラノデザインウィーク2026に出展

「Earthbound Emotion」をテーマに特別仕様の椅子を展示

リアル・スタイル株式会社

リアル・スタイル株式会社（本社：名古屋市）は、2026年4月21日～26日にイタリア・ミラノで開催される世界最大級のデザインイベント Milan Design Week に出展いたします。

本展示では「Earthbound Emotion（地球とつなぐ、こころの椅子）」をテーマに、環境への配慮と日本のクラフトマンシップを融合した特別仕様の椅子5作品を展示。国産サクラ材のフレームと環境負荷低減素材を用いた張地を組み合わせ、日本の美意識とサステナビリティを体現する家具を世界へ発信します。

展示はトルトーナ地区の会場 Superstudio Più 内、DESIGN ASSOCIATION NPOブースにて行います。

展示テーマEarthbound Emotion

地球とつなぐ、こころの椅子

Earthbound Emotion では、地球環境への配慮と心地よい暮らしの両立を表現した特別仕様モデルを“FUGA” “Cochi” “JK Thin” “VITA” “VISKIO”の5 脚で制作。ファブリックはフィルム屑をリサイクルした再生ポリエステルなどを使用したウルトラスエード(R)HPとコラボレーションし、フレームは、日本の気候で育った国産サクラ材を熟練のクラフトマンシップで組み上げました。質感の豊かさとサステナビリティを融合した、環境と感情に寄り添うこれらの椅子は、くらしの中で“こころの居場所”となり、“和のこころ”を伝えます。リアルスタイルは本出展を通じて、日本のライフスタイル、デザイン、クラフトマンシップ、素材、機能性を世界へ発信し、和を尊び、平和を愛する心を伝えていきます。

展示チェア

FUGA

FUGAチェアは、繊細な曲線美と心地よい存在感が魅力。その名が示す“風雅”の通り、クラシカルな気品とモダンな軽やかさが共存する一脚です。どの空間にも自然に調和しながら、上質なアクセントを添え、柔らかな背座が身体を包み込みます。いかなる場面でも主張しすぎることなく場に華やかさを添えてくれます。

Cochi

Designed by Motomi Kawakami

Cochiチェアは、無垢材の温もりと軽やかなフォルムが魅力。座った瞬間に感じる“言葉に出来ない掛け心地の良さ”は、このチェアの大きな特徴です。身体に寄り添うしなやかな設計と、真鍮パーツがほどよいアクセントを添える上質な佇まいが評価されています。2018年度グッドデザイン賞受賞。

Designed by Motomi KawakamiJK Thin Chair

日本を代表するファッションデザイナーの一人、コシノジュンコ氏とREAL Styleの協業から誕生した「JK Thin Chair」。極限まで要素を削ぎ落としたアイアンフレームは、緊張感のあるミニマルな佇まいと快適な座り心地を両立しました。空間に研ぎ澄まされたモダンさを添える一脚です。

VITA

Designed by Junko Koshino

VITA チェアは軽やかなラインと無駄のないシンプルさが魅力。木の無垢材の繊細なフレームに、ブラック・グレー・ナチュラルなど多彩なフレームカラーをラインナップし、どんな空間にも柔らかく調和します。ミニマルで温もりを感じる佇まいは、REAL Styleが提案する“上質で普遍的な暮らし”を体現する一脚です。

VISKIO

Designed by 村澤一晃

VISKIO チェアは木の無垢材のフレームにふんわりと浮かぶような2つのルーズなシルエットのクッションを合わせたラウンジチェア。幅広の肘置きはサイドテーブルとしても使える実用的なデザイン。深い座面とゆるやかな背角度、羽毛クッションの柔らかさが心身を包み込み、日常に“ゆったりとした時間”をつくり出す一脚です。

Designed by 藤森泰司

各チェアのフレームには、日本の自然が育んだ国産サクラ材を使用。きめ細やかな木肌と柔らかな光沢を湛えるサクラ材が椅子としての造形美と触感をいっそう引き立てます。張地には、最先端のマテリアル「ウルトラスエード(R)HP」に特殊な表面加工やステッチ、キルティングが施された特別な生地を使用。5脚のチェアとのマッチングで展示テーマ「Earthbound Emotion」を表現します。日本の素材の美しさとクラフトマンシップをデザインで昇華し、未来のスタンダードとなる椅子を世界へ。REAL Style の新たな表現を、ぜひ会場でご体感ください。

■協賛 東レ株式会社

美しさと機能を備えた高感度・高機能マテリアル

ウルトラスエード(R)は、東レが開発した超極細繊維を立体的に絡ませた高機能スエード調人工皮革で、柔らかな手触りと上質な質感を備えています。ポリマーリサイクルの導入、植物由来ポリマーへの移行など資源循環に配慮した素材で、通気性・耐久性・発色性にも優れ、アパレルから家具、自動車内装まで幅広く採用されています。

リアルスタイルはDESIGN ASSOCIATION NPO主催の下記ブース内に出展いたします。

「One Earth こころの家」展示プロジェクト

未来をつくる力は、子どもたちの「ひとつの体験」から動き始めます。DESIGN ASSOCIATION NPOが主催する「One Earth こころの家」国際子ども建築ワークショップは、日本とヨーロッパの5大学、そして5ヶ国の100名の子どもたちが協働し、未来の地球を象徴する“こころの家”を形にする国際教育プロジェクトです。2026年4月には、世界最大級のデザイン祭典・ミラノサローネで、本ワークショップの子どもたちの作品が世界に向けて展示されます。

<参加者>

ディレクター：伊東豊雄

参加大学：ミラノ工科大学（イタリア）、ESAD芸術デザイン大学（ポルトガル）、ウメオ大学（スウェーデン）、アールト大学（フィンランド）、東京大学（日本）

<ワークショップ>

日本の子どもたちは、東大本郷キャンパスでの2泊3日の集中ワークショップを実施。ティーチングアシスタントと寝泊まりして構想を練り「こころの家」建築模型を完成させ、伊東豊雄さんに直接プレゼンテーションを実施します。

<協力建築家> 伊東豊雄/妹島和世/千葉学/藤本壮介/大西麻貴/百田有希/アスリッド・クライン

■展示会期間及び会場住所

開催期間：2026年4月21日～26日（20日プレスデー）

住所：Superstudio Più

Via Tortona 27, 20144 Milan, Italy

REAL Style概要

「本物」がつくりだす、上質なライフスタイルを創造する。いつまでも変わらぬ良さをもった普遍性や、時間の流れとともに風合いを増していく素材感、そして、手入れをしながら丁寧に使い続けていくという姿勢。 使い続けるうちに自ずと見えてくる、作り手と使い手、モノとヒトとの関わりを楽しむことで、日々の暮らしはどこまでも潤っていくものだと思います。 リアルスタイルが創造するのは、その「本物」という確かな価値。 日本人のひたむきさ、奥ゆかしさ、細やかさ。そこから発せられる美意識と、絶妙の匙加減。 私たちが心地 よいと感じる日本の生活文化や風土を活かし、手に触れるも

のから、空間、建築、そして街づくりまで。そこに息づく、上質なライフスタイルをお届けします。

https://www.real-style.jp/

問い合わせ先

〒460-0026名古屋市中区伊勢山1-1-1伊勢山ビル3F

リアル・スタイル株式会社 広報担当：長谷部

TEL：052-265-9539 FAX：052-265-9541

hasebe@real-style.jp

※広報画像をご提供させていただきます。詳しくはお問合せください。