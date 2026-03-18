Swarovski、アリアナ・グランデとの第2弾カプセルコレクションを発表

スワロフスキー・ジャパン株式会社Swarovskiグローバル・ブランドアンバサダー アリアナ・グランデ

Swarovskiは、ポップアイコンでありグローバル・ブランドアンバサダーを務めるアリアナ・グランデとの2度目のクリエイティブコラボレーションを発表します。

アリアナ・グランデとSwarovskiのグローバル・クリエイティブディレクター、ジョバンナ・エンゲルバートが共同制作した新たな「Ariana Grande x Swarovski Capsuleコレクション」は、自然と、それがもたらす自己表現へのインスピレーションへのオマージュです。

アリアナの幻想的な世界である彼女の庭園を舞台にした新しいグローバルブランドキャンペーンは、純粋な詩情に満ちた驚きの感覚を呼び起こします。長年ブランドと協働してきたフォトグラファーであるマート＆マーカスが撮り下ろした大胆で喜びに溢れるビジュアルの中で、アリアナはスターとしての存在感と確固たる自信を放ちます。

全29点から成るコレクションは、アリアナの神秘的なスピリットと彼女独自のパーソナルスタイルを、Swarovskiが誇るサヴォアフェールによって鮮やかに体現しています。

トンボや花を文字通り、あるいは抽象的に解釈したモチーフが、自然がもつ魔法を讃えるきらめくデザインとして融合。レインボーカラーのストーンや繊細なクリスタル・パールが、さまざまなカットとミックスメタルのセッティングによるジュエリーを彩ります。クリスタルの蝶は、オブジェにあしらわれています。

ジョバンナ・エンゲルバートのコメント：

「このカプセルコレクションは、アリアナと私がともに創り上げた世界です。昨年のコレクションはよりタイムレスでクラシックなものでしたが、今回のコレクションは彼女の夢のようで魔法に満ちたユニバースへと足を踏み入れたものです。ファンタジーあふれるガーデンのイメージや、移ろう光と虹色の輝きを持つオーロラからのインスピレーションは、クリスタルの遊びや繊細なパール、洗練されたクラフツマンシップを通してジュエリーに落とし込まれています。これは感情、変容、そして魔法の物語であり、Swarovskiのサヴォアフェールに根ざしています。彼女と仕事をするのは、いつもとても素晴らしい喜びです。」

アリアナ・グランデのコメント：

「この美しいコラボレーションを実現してくれたジョバンナと Swarovski にとても感謝しています。このコレクションは、自然と、この地球にあふれるあらゆる魔法からインスピレーションを受けています。私たちは、日々の暮らしにもっと“色”や“驚き”、“遊び心”をもたらし、そして常にそばにある美しさに気づかせてくれるようなコレクションを目指しました。みなさんに楽しんでいただけるのがとても待ち遠しいです！」

待望の第2弾コラボレーションは、2026年3月17日よりSwarovskiオンラインにて、3月18日よりSwarovski店舗にて発売中です。

Swarovskiについて

1895年から続く光の魔術師

Swarovskiは、非の打ちどころのない品質とクラフツマンシップで、手に取る人に喜びをもたらし、それぞれの個性を讃える美しい製品を生み出しています。

1895年にオーストリアで設立されたSwarovskiは、世界最高級のクリスタルやSwarovski Created Diamonds、ジルコニア、ジュエリー、アクセサリー、ホームデコレーション、自動車用のクリスタル・デコレーションのデザイン、製造、販売を行っています。Swarovskiクリスタル・ビジネスは世界 140 以上の国と地域で展開し、2,300 のSwarovski ストアと厳選されたマルチブランド・パートナー、そして18,600 人の従業員を擁しています。Swarovskiクリスタル・ビジネスは、姉妹会社であるSwarovski Optik（光学機器）、Tyrolit（研磨剤）とともにSwarovskiグループを形成しています。人々と地球との責任ある関係に寄与することは、Swarovskiが継承してきた伝統です。今日、このレガシーはバリューチェーン全体にわたるサステナビリティ施策に根ざした循環型イノベーションに重点を置き、多様性、インクルージョン、自己表現を支持しています。Swarovski財団の慈善活動においては、環境と社会にプラスの影響をもたらす慈善団体を支援しています。