がすてなーに ガスの科学館春イベント『隠れた安全を探れ！新生活調査員！～まちの安心ヒント集～』開催のお知らせ

東京ガス株式会社

東京ガスの企業館「がすてなーに ガスの科学館」では、3月20日 （金・祝）～3月31日（火）の期間で、春イベント『隠れた安全を探れ！新生活調査員！～まちの安心ヒント集～』を開催します。

都市ガスの安全対策や、安心して快適な新生活を送るために必要な知識を深めることができます。

楽しみながら安全意識を高め、実践に役立つヒントを見つけましょう。

【概要】

■期間：2026年3月20日（金・祝）～3月31日（火） ※3月23日、30日は休館日

■開催時間：9:30～17:00

■会場：がすてなーに ガスの科学館（江東区豊洲6-1-1）

■入場料：無料

■ホームページ：https://www.gas-kagakukan.com/

【イベント内容】

■館内ラリー

隠れた安全を探れ！新生活調査員！

あなたはみんなの身の周りの安全を願う新生活調査員！

謎を解きながら調査書を完成させよう！

あなたが完成させた調査書がまちの安全を支えるかも・・・？

・開催日：全日

・ラリー用紙配布：9:30～16:00

・用紙配布場所：1F 気球ひろば

・景品交換：16:45まで

・対象：どなたでもご参加いただけます（幼児は保護者同伴でご参加ください）

■特別パネル展示

確かめてみよう！身の周りの安全図鑑

身の周りの安全ってなーに？安全図鑑で調べてみよう！

新生活を安心して迎えるヒントがいくつ見つかるかな？

・開催日：全日

・時間：9:30～17:00

・場所：1F 海側ろう下

■わくわーく工作

１.モザイクアートをつくろう！

プラスチックタイルをつかって世界に一つだけの作品をつくろう！

モザイクアート

・開催日：3月20日（金・祝）

・時間：１.10:00～11:30 ２.13:30～15:00 ※材料がなくなり次第終了

・場所：2F わくわーくルーム

・対象：幼児～中学生（幼児は保護者同伴でご参加ください）

２.ふしぎな貯金箱をつくろう！

入れたお金が消える？！ふしぎな貯金箱をつくろう！

ふしぎな貯金箱

・開催日：3月28日（土）、29日（日）

・受付時間：１.10:00～11:30 ２.13:30～15:00 ※材料がなくなり次第終了

・場所：2F わくわーくルーム

・対象：どなたでもご参加いただけます（幼児は保護者同伴でご参加ください）

■深川消防署豊洲出張所 コラボ体験

最新のバーチャルリアリティ技術を活用した『これまでにない臨場感あふれる防災訓練！』360°の立体映像と揺れ・風圧・熱などの演出による、火災の疑似体験をして、いざという時のために命を守る力を身につけよう！

VR防災体験車（VR BOSAI）

・開催日：3月21日（土）

・時間：9:30～12:00

・場所：駐車場

・対象：小学生以上で身長100cm以上の方

※先着200名程度

※荒天時中止

■深川警察署 コラボ体験

みんなのまちを守るパトカー・白バイの車両展示に、ピーポくんも登場するよ！

みんなで交通安全・防犯意識を高めよう！

・開催日：3月2１日（土）

・時間：13:00～15:00

・場所：2F わくわーくルーム、駐車場

・対象：どなたでもご参加いただけます（幼児は保護者同伴でご参加ください）

■千葉市科学館 コラボ工作

クランクカード

くるくる回すとアンテナがぴょこぴょこ動く！？工作を通して「クランク」の動きを観察してみよう。

クランクカード

・開催日：3月22日（日）

・時間：１.10:00～11:00 ２.13:30～14:30 ※材料がなくなり次第終了

・場所：2F わくわーくルーム

・対象：幼児～中学生（幼児は保護者同伴でご参加ください）

■JAF 日本自動車連盟 コラボ体験

「まもるん」でシートベルトの重要性を実感、「リフレクBOX」で反射材の見え方をたしかめよう！

反射材付バングルづくりや、交通安全クイズ＆輪投げもあるよ。

楽しく学んで安全意識を高めよう！

シートベルト効果体験車（まもるん）

・開催日：３月27日（金）、28日（土）

・時間 １.9:30～11:30 ２.13:00～16:30

・場所：１F 気球ひろば（27日・28日）、駐車場（28日のみ）

・対象：身長100cm以上の方

※シートベルト効果体験車（28日のみ）

※雨天時中止

■その他、春イベントに合わせた新作クイズ大会やフォトスポットも登場！

がすてなーに ガスの科学館の紹介

クイズ大会フォトスポット

東京都江東区豊洲にある東京ガスの企業館「がすてなーに ガスの科学館」は、暮らしを支えるエネルギーの特長や、これからの暮らし・社会、SDGｓや地球温暖化などの社会課題について、体験しながら考え、楽しみながら学べる施設です。

皆さまのご来館をお待ちしています！