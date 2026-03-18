大人も夢中になる雑貨が盛りだくさん！「ファミリア ライフスタイルショップ」が有楽町マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fに、ベビー・子ども用品を扱う「ファミリア」の雑貨アイテムを中心に取り揃えたショップ「ファミリア ライフスタイルショップ」がオープンいたします。

■「ファミリア ライフスタイルショップ」とは

ベビー・子ども関連ブランド「ファミリア」の大人向けギフトに特化したショップです。モバイルアクセサリーやステーショナリー、ハンカチなど、毎日の生活を彩る雑貨アイテムを中心に取り揃えています。ユニークなショップデザインとリンクした雑貨は、お土産にもぴったりです。

■ライフスタイルショップ限定商品・有楽町マルイ限定商品も登場！

オープンを記念して、ライフスタイルショップ限定や有楽町マルイ限定の商品をご用意しました。カラフルな雑貨やクマちゃんの形が入ったクッキー缶は、ギフトにもおすすめです。

リングノート

税込1,430円

B6サイズの持ち運びしやすいノートです。

ノートの用紙はアクセントになる淡いイエローの上質紙を使用し、さりげないクマちゃんのアートが入っています。

〈サイズ〉

・本体：たて 約18.2cm × よこ 約12.8cm（B6サイズ）

・中紙：80枚

ミニタオルハンカチ

税込1,430円

ポケットにも入れやすいコンパクトサイズのタオルハンカチ。

ファミリアロゴが入ったネイビーのピスネームがさりげないアクセントになっています。

〈サイズ〉

本体：たて 約20cm × よこ 約20cm

クッキー缶

各税込2,376円

ファミリアオリジナルのクッキー缶が、ライフスタイルショップ限定で登場！

クマちゃんの形をしたクッキーは、職人が丁寧に手作業で焼き上げています。



・ブルー缶

丸型のチーズクッキーは、オリジナルブレンドの粉チーズを贅沢に使用し、甘さを控えめにして濃厚な味わいに仕上げました。粒のピンクペッパーがアクセントとなり、大人も楽しめる香りと食感です。

クマちゃん型のクッキーは、シンプルな素材を使用したココア味。



・ピンク缶

丸形のクッキーは、豊かなメープルの香りと甘すぎないビターなキャラメル味が一体となった味わい。お子さまから大人まで幅広い世代に楽しんでいただけます。

クマちゃん型のクッキーは、シンプルな素材を使用したプレーン味。

有楽町マルイ限定商品

有楽町マルイのショップデザインのイメージから、ブルーやイエローを基調としたポーチシリーズをご用意しました。13インチのタブレットが入るマルチポーチや、ダブルファスナーで使い勝手の良い正方形型ポーチ、お弁当箱や500mlのペットボトルが横向きで入る保冷ポーチなど、バラエティ豊かに取り揃えています。デザイン性と実用性を兼ね備えており、ギフトにもおすすめのアイテムです。

（左）マルチポーチ 税込12,100円

（中央）保冷ポーチM 税込9,350円

（右）ポーチ 税込9,900円

日常使いに取り入れやすいペンケースとカードケースです。

ネオンカラーが映えるデザインに加え、裏地にはチェック生地を使用し、細部までこだわりました。カードや名刺、小物の整理から筆記具の持ち運びまで、スマートに使える実用性も魅力です。

（上）ペンケース 税込9,900円

（下）カードケース 各税込15,400円

▼詳細な商品情報はこちらをご覧ください

<有楽町マルイ店 | ファミリア公式サイト>

https://familiar.co.jp/a/shops/detail/yurakucho

■ショップ概要

ショップ名：ファミリア ライフスタイルショップ

展開場所：有楽町マルイ 1F

営業時間：11:00～20:00

オープン日：2026年3月20日（金・祝）

▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/