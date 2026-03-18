St ANDREWS『極薄・極軽』の高機能ポケッタブルパーカーを発売

株式会社TSIホールディングス

わずか73g。軽さを極めたポケッタブルパーカーが登場

まるで空気を纏うかのような軽やかさを実現した、超軽量ポケッタブルパーカーが登場。

重さはわずか73g。

薄くしなやかな素材感により、着ていることを忘れるほどの軽快な着用感を叶えます。

UVカット、撥水、防風機能を兼ね備え、紫外線や急な天候変化にも対応。

ラウンド中はもちろん、移動時や日常のあらゆるシーンで快適さをキープします。

コンパクトに収納できるポケッタブル仕様で、バッグに収まる携帯性も魅力。

必要なときにさっと取り出せる、実用性の高さも兼ね備えています。

防風 / UVカット

極細糸を使用した、ハイカウントの軽量素材を採用。



驚くほど軽やかな着心地でありながら、風の侵入をしっかりと防ぎ、紫外線からも肌を守る。

軽さと機能性を両立した一着。

撥水

適度なハリ感のあるナイロン素材を採用。

裏面コーティングにより撥水性を高め、軽い雨や水滴をしっかり弾く。

天候が変わりやすい日のラウンドや、外出時にも活躍。



※日常の軽い小雨を弾く撥水加工

ポケッタブルパーカー（UNISEX）

サイズ：S,M,L,LL,3L

カラー：ブラック/ベージュ

素材：ナイロン100%

重さ：73ｇ

（Ｌサイズをポケット収納状態で軽量）

価格：\22,000(税込)

機能：防風・UVカット・撥水

ポケッタブルパーカー特設ページ :https://magazine.mix.tokyo/feature-260304-sta-packableparka

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