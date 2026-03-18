保証関連業のジェイリース、青森・秋田に新規出店のお知らせ
ジェイリース株式会社（本社：東京都新宿区・大分県大分市、東証プライム市場：7187、以下ジェイリース）は、店舗ネットワーク拡充並びに地域密着のサービス向上を目的とし、青森支店及び秋田支店の2支店を開設することをお知らせいたします。
【青森支店】
住 所：〒030-0823 青森県青森市橋本２-19-３ コーナーフロント青森706号室
電話番号：0570-010-201（代表・共通）
開 設 日 ：2026年３月30日（月）
【秋田支店】
住 所：〒010-0001 秋田県秋田市中通４-１-２ 秋田スクエアビル５Ｇ号室
電話番号：0570-010-201（代表・共通）
開 設 日 ：2026年３月30日（月）
ジェイリース拠点一覧：https://www.j-lease.jp/company/office
ジェイリースは、本出店により全国41都道府県44店舗のネットワークを持つことになります。今後も、日本全国どこでも地域社会に根差したサービスを提供できるよう全国店舗網の拡充を進めてまいります。
〈 本件に関するお問い合わせ先 〉
ジェイリース株式会社 業務企画部
E-mail：eigyosuishin@j-lease.jp
〈 ジェイリース株式会社について 〉
会社名：ジェイリース株式会社（コード番号：7187 東証プライム市場）
代表者：代表取締役社長 中島 土
所在地：東京本社 〒163-1102 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー2階
大分本社 〒870-0034 大分県大分市都町1丁目3番19号 大分中央ビル7階
U R L ：https://www.j-lease.jp/