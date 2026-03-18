保証関連業のジェイリース、青森・秋田に新規出店のお知らせ

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ジェイリース株式会社

　ジェイリース株式会社（本社：東京都新宿区・大分県大分市、東証プライム市場：7187、以下ジェイリース）は、店舗ネットワーク拡充並びに地域密着のサービス向上を目的とし、青森支店及び秋田支店の2支店を開設することをお知らせいたします。






【青森支店】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


住　　所：〒030-0823　青森県青森市橋本２-19-３ コーナーフロント青森706号室


電話番号：0570-010-201（代表・共通）


開 設 日 ：2026年３月30日（月）



【秋田支店】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


住　　所：〒010-0001　秋田県秋田市中通４-１-２ 秋田スクエアビル５Ｇ号室


電話番号：0570-010-201（代表・共通）


開 設 日 ：2026年３月30日（月）



ジェイリース拠点一覧：https://www.j-lease.jp/company/office



　ジェイリースは、本出店により全国41都道府県44店舗のネットワークを持つことになります。今後も、日本全国どこでも地域社会に根差したサービスを提供できるよう全国店舗網の拡充を進めてまいります。



〈 本件に関するお問い合わせ先 〉


ジェイリース株式会社　業務企画部


E-mail：eigyosuishin@j-lease.jp



〈 ジェイリース株式会社について 〉


会社名：ジェイリース株式会社（コード番号：7187　東証プライム市場）


代表者：代表取締役社長 中島 土


所在地：東京本社 〒163-1102 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー2階


　　　　大分本社 〒870-0034 大分県大分市都町1丁目3番19号 大分中央ビル7階
U R L ：https://www.j-lease.jp/