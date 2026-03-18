ポイントサイト「モッピー」の累計会員数が1,400万人を突破！

株式会社セレス

株式会社セレス（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:都木 聡、証券コード:3696、以下セレス）が運営するポイントサイト「モッピー」において、2026年３月18日に累計会員数が1,400万人を突破したことをお知らせいたします。

セレスは、インターネットメディアを企画・開発することを主業とし、国内最大級のポイントサイト「モッピー」の運営をしております。ポイントサイト「モッピー」は、広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴などの豊富なポイント獲得方法と、銀行・電子マネー・ギフト券・暗号資産など幅広いポイント交換先により多くの会員の皆様にご支持いただいております。

総務省が発表した2026年1月の消費者物価指数では、総合指数が前年同月比で1.5％上昇し、家計に直結する食料品などの高止まりが続いています。こうした中で、消費者の意識は単なる買い控えによる支出抑制にとどまらず、ポイントサイトや金融サービスを活用し、使えるお金を増やすという能動的な意識へと変化しています。

ポイントサイト「モッピー」においても、2025年５月に累計会員数1,300万人を突破以降、独自のキャッシュレス決済サービス「モッピーPay」が実店舗でのポイント還元開始や、顔認証による生体認証の導入といった機能の拡充に努めてまいりました。さらに2025年10月には、ポイントサイト「モッピー」運営開始20周年を記念して、ロバートの秋山 竜次さんをイメージキャラクターに起用した大規模プロモーションを展開したことでサービス認知が一層拡大しました。こうした背景が追い風となり、累計会員数は2026年３月時点で1,400万人を突破いたしました。

セレスでは、より多くの方々にポイントサイト「モッピー」をご利用いただけるよう、今後も利便性向上を図ってまいります。

＜ポイントサイト「モッピー」スマートフォン版アプリ概要＞

●iOS版

・推奨バージョン:iOS 15.0以上

・URL：https://apps.apple.com/jp/app/id1501495023

●Android版

・推奨バージョン:Android 16.0以上

・URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.moppy.app

＜モッピーについて＞

セレスが運営する「モッピー」は、累計 1,400 万人以上の方にご利用いただいている国内最大級のポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、多くの会員の皆様にご支持いただいております。サイト内で獲得したポイントは１P(ポイント)=１円相当で、WAONやnanacoなどの各種電子マネー、Apple Gift Cardなどの各種ギフト券、ビットコインなどの各種暗号資産、JALやANAなどの航空マイル、銀行振込を通した現金など約60種類のサービスに交換が可能です。

モッピーURL：https://pc.moppy.jp/

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町１番１号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/