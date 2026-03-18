シリーズ初！マッスルゲート沖縄大会　“ビーチビキニ”カテゴリーも新設

株式会社THINKフィットネス

株式会社THINKフィットネス（本社：東京都江東区）は、2026年4月、沖縄県宜野湾市「沖縄コンベンションセンター」にて開催されるフィットネス展示会「レジャー＆スポーツジャパン2026 in 沖縄」内イベントとして、「マッスルゲート沖縄大会」を開催いたします。

本大会は、これまで全国各地で展開されてきた「マッスルゲート」シリーズの新たな一歩として、南国・沖縄という特別なロケーションを舞台に実施されます。大会は4月24日(金)・25日(土)の2日間にわたり開催され、ボディビルをはじめとした多彩なカテゴリーの競技が行われます。地元沖縄の選手をはじめ、日本各地から多くの選手が沖縄に集結し、2日間で約300名の選手が出場するビッグコンテストです。

また、今回新設された「ビーチビキニ」カテゴリーが初戦を迎えます。「ビーチビキニ」は初心者の登竜門である「レギンス」部門から「ビキニフィットネス」や「ウーマンズフィジーク」部門を目指す際に中間となる段階で、手持ちの水着で気軽に参加できるのも特徴です。全身バランスよく適度に筋肉が発達し、健康的にシェイプされているかが審査基準になります。

■イベント名：マッスルゲート沖縄大会

■開催日程：2026 年 4月24日(金)・25日(土)

■会場：沖縄コンベンションセンター（レジャー＆スポーツジャパン2026 in 沖縄・沖縄県宜野湾市）

■実施競技：

【4月24日（金）14時頃～17時頃(予定)】

メンズタンクトップ /マスキュラーフィジーク /ウーマンズフィジーク /ウーマンズウェルネス/ ウーマンズレギンスフィットネス

【4月25日（土）11時頃～17時頃(予定)】

ボディビル/メンズフィジーク /クラシックフィジーク /ウーマンズレギンス /ビキニフィットネス/ ボディフィットネス /ビーチビキニ

※上記スケジュールは事情により変更になる場合もございます。

観戦チケットは現在、「レジャー＆スポーツジャパン2026」公式サイト(https://leisure-japan.jp/okinawa/)にて販売中です。 沖縄の地で初開催となるマッスルゲートを、ぜひ会場にてご観戦ください。

■チケット料金（各日）

<4/24>事前購入: \2,000 当日: \3,000

<4/25>事前購入: \3,000 当日: \4,000

→レジャー＆スポーツジャパン公式サイト(https://leisure-japan.jp/okinawa/)内

セミナーB-2、B-3

※事前に「レジャー＆スポーツジャパン2026 in Okinawa」への来場登録（無料）が必要となります。

詳しい購入方法はマッスルゲートHP内沖縄大会観戦チケット購入方法(https://musclegate.jp/wp-content/uploads/2026/03/%E6%B2%96%E7%B8%84%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E8%A6%B3%E6%88%A6%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E8%B3%BC%E5%85%A5%E6%96%B9%E6%B3%95.pdf)も合わせてご覧ください

南国・沖縄の開放的なロケーションのもと、全国から集まる選手たちによる迫力ある競技が展開される大会として、多くの来場者が見込まれています。マッスルゲートならではの豪華審査員も沖縄上陸いたします。 今後もマッスルゲートは、フィットネス文化の普及と競技人口の拡大を目指し、全国各地で大会を開催してまいります。

■主催

株式会社THINKフィットネス

■公式情報

公式HP https://musclegate.jp

公式Instagram https://www.instagram.com/muscle_gate/

【お問い合わせ】

〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20 3F

ゴールドジム事業部 マッスルゲート実行委員会

E-mail：info@musclegate.jp

※本イベントについて、会場への問い合わせはご遠慮下さい。

※ご質問等は、上記マッスルゲート実行委員会までお寄せください。



メディア関係者の皆さまにおかれましては、大会当日のご取材もぜひご検討くださいませ

株式会社THINKフィットネス 広報

E-mail：pr@thinkgroup.co.jp

【2026年マッスルゲート スケジュール】 ※2026年3月現在

・2月28日(土) 大阪高槻大会（高槻芸術劇場トリシマホール）

・3月28日(土)・29日(日) 神奈川大会（カルッツかわさき）

・4月5日(日) 博多大会（パピヨン24ガスホール）

・4月12日(日) 栃木大会（宇都宮市文化会館）

・4月19日(日) 西東京大会（パルテノン多摩）

・4月24日(金)・25日(土) 沖縄大会（沖縄コンベンションセンター）

・5月5日(火・祝)・6日(水・祝) 熊本大会（熊本県立劇場演劇ホール）

・5月9日(土) 千葉大会（浦安市文化会館）

・5月10日(日) 愛知春季大会（安城市民会館）

・5月17日(日) 埼玉大会（久喜市総合文化会館）

・5月23日(土) 横須賀大会（横須賀市はまゆう会館）

・5月31日(日) 福島大会（けんしん郡山文化センター）

・6月6日(土) 久留米大会（石橋文化ホール）

・6月7日(日) 浜松大会（アクトシティ浜松中ホール）

・6月20日(土) 仙台大会（電力ホール）

・6月27日(土) ウーマンズコンテスト（新居浜市市民文化センター）

・6月28日(日) 四国大会（新居浜市市民文化センター）

・7月4日(土) 東京ベイ大会（浦安市文化会館）

・7月5日(日) 大阪大会（門真市民文化会館）

・7月中旬予定 東京スポルテック大会（東京ビッグサイト）

・7月25日(土) 群馬大会（前橋市文化会館）

・8月1日(土) 神戸大会（神戸芸術センター）

・8月2日(日) 広島大会（広島県民文化センター）

・8月29日(土) 湘南大会（茅ヶ崎市民文化会館）

・9月5日(土) 盛岡大会（盛岡市民文化ホール）

・9月12日(土) 関東大会（市川市文化会館）

・9月20日(日) 福岡大会（アクロス福岡）

・9月22日(火・祝) 奈良かしはら大会（橿原市文化会館）

・9月26日(土) 札幌大会（札幌共済ホール）

・9月27日(日) 愛知大会（安城市民会館）

・10月4日(日) 京都大会（京都パルスプラザ）

・10月12日(月・祝) 茨城大会（クラフトシビックホール土浦）

・10月18日(日) 山口大会（下関市民会館）

・10月24日(土) 静岡大会（御殿場市民会館）

・11月15日(日) 別府大会（杉乃井ホール）

・11月23日(月・祝) 北陸大会（会場調整中）

・12月19日(土)・20日(日) ゴールドジムジャパンカップ（カルッツかわさき）