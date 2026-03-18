【大阪高島屋】イベント限定のアイテムも登場！「星のカービィ」グッズが勢ぞろい『KIRBY COLORFUL STORE』

株式会社高島屋

高島屋大阪店では、3月25日(水)から4月6日(月)まで、多くの人に愛される「星のカービィ」のイベント『KIRBY COLORFUL STORE』を開催します。定番人気のアイテムからイベント限定のマスコットや文房具など、カービィグッズが300種類以上集結します。風船を持ったカービィとワドルディが出迎えてくれるほか、イベントのキーアートを使用したカラフルな世界観の中でお買い物をお楽しみいただけます。

【イベント限定グッズ】

(左)にぎにぎマスコット 1,650円 / (中)さんかくほおばりクッション 4,950円 / (右)さんかくほおばりマスコット 1,870円タオル 各880円

(左)ふうせんマスコット 1,980円 ※ふうせんマスコットはおひとり様3点まで /(右)スリッパ 2,530円

ロールシール 990円ヘアゴム 990円

【人気グッズ】

シルエットカラビナ (左)ワドルディ/(右)カービィすいこみ 各1,980円(左)ころ鈴根付カービィ(キラキラ)/(右)ころ鈴根付ワドルディ(すやすや) 各1,100円(左)ちょっこりさんカービィ/(中)ちょっこりさんワドルディ/(右)ちょっこりさんメタナイト 各1,320円(左)星のカービィ もちむにゅ ぬいぐるみマスコット カービィ/(右)星のカービィ もちむにゅ ぬいぐるみマスコット ワドルディ 各1,650円

ふわふ和コレクション 湯呑みプププ三十六景 フロートアイランズ沖浪裏 1,650円

【お買上げプレゼント】

期間中、会場内にて税込4,400円以上お買上げのお客様に先着で「アクリルバッジ」を1点プレゼントいたします。

※絵柄を3種類ご用意しており、ランダムで配布いたします。

※絵柄はお選びいただけません。

※お一人様1会計につき1点のお渡しとなります。お会計を分けることはいたしかねます。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

※レシートの合算はできません。

※当日の会計のみ有効です。

※一部商品の入荷遅れ・生産中止や、催し・イベント等が変更・中止となる場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※いずれも写真はイメージです。