春バージョン登場！フルッタフルッタのアサイー使用スイーツ『ドトール珈琲農園・ドトール珈琲店』にて期間限定で販売中！

株式会社フルッタフルッタ

この度、2025年6月、9月、12月に発売した株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠 以下「当社」）のアサイーを使用したヨーグルトスイーツの「アサイーヨーグルト」が、ご好評により2026春バージョンになり、株式会社ドトールコーヒー（所在地：東京都渋谷区 社長：星野正則）が運営するドトール珈琲農園・ドトール珈琲店にて6月上旬までの期間限定で販売が開始されましたことをお知らせいたします。

ヨーグルトとグラノーラに栄養価の高いアサイーをたっぷりと注ぎ、フレッシュ苺やブルーベリー、バナナをトッピングし、たっぷりとはちみつをかけたこの春に嬉しい爽やかなヘルシースイーツです。おやつや朝食としてぜひお楽しみください。

■商品情報

「春のアサイーヨーグルト」 ※はちみつを使用しています

【価格】単品780円 セット580円 ※価格は税込価格です。

【販売終了予定】2026年6月上旬予定 ※なくなり次第終了となります。

【取扱店舗】ドトール珈琲農園・ドトール珈琲店24店舗

※ドトール珈琲店イオンモール八千代緑が丘店を除く

【詳細情報】https://www.doutorcoffeestore.com/

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。