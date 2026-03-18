開放的な空間でリゾート気分を味わえるBBQ&ビアガーデン施設『THE SKY RESORT BBQ SOGO OMIYA』2026年3月26日(木) そごう大宮店屋上にオープン！

株式会社一家ホールディングス

株式会社一家ホールディングスの連結子会社である株式会社一家レジャーサービス（本社：千葉県市川市、代表取締役：武長 太郎）は、開放的な空間でリゾート気分を味わえるBBQ&ビアガーデン施設「THE SKY RESORT BBQ SOGO OMIYA（ザ・スカイ リゾート バーベキュー オオミヤ）」を、昨年に引き続き2026年3月26日(木)～10月31日(土)の期間限定で、そごう大宮店屋上にオープンいたしますのでお知らせいたします。

「THE SKY RESORT BBQ SOGO OMIYA」特徴

「THE SKY RESORT BBQ SOGO OMIYA」は、そごう大宮店の屋上(10階)に期間限定でオープンする、開放的な空間でリゾート気分を味わえるBBQ&ビアガーデン施設です。大宮駅西口から徒歩1分、西口を出るとすぐに視界に入るそごう大宮店の屋上という、視認性・利便性に優れたロケーションに位置しています。新幹線を含む複数路線が乗り入れるターミナル駅だからこそ、会社帰りの懇親会やご友人同士の集まり、ファミリーでの週末レジャーなど、多様なシーンで集まりやすい立地です。加えて食材・機材・調味料など、BBQに必要なアイテムを一式ご用意しており、“手ぶら”で本格的なBBQ体験をお楽しみいただけます。

今シーズンは、コースラインナップを拡充し、より多様なシーンに対応できるプランをご用意いたしました。幅広い利用シーンに対応することで、より多くのお客様にお楽しみいただける施設へと進化しています。

施設ご利用方法

本施設は、「BBQ利用」と「ビアガーデン利用」の2つの楽しみ方がございます。どちらもご予約なしでの当日来場が可能です。

１.BBQ利用

ご友人グループ、会社の同僚、先輩後輩、恋人やご家族と、ゆったりとBBQをお楽しみいただけます。ご希望のお席やご利用時間を事前に確保できるため、事前予約でのご利用をおすすめしております。

※空席がある場合は、当日来店でもご利用いただけます。

２.ビアガーデン利用

ショッピングやお仕事帰りに立ち寄りやすく、思い立ったその日にご利用いただけます。ご予約不要で、飲食店のようにそのままご入店いただくことができ、開放的な空間でビアガーデンメニューをお楽しみいただけます。

メニュー(BBQ利用)

コース内容、席の種類により価格が異なります。

・グランドBBQコース(全10品)

【コース内容】枝豆・トルティーヤ・牛カルビ・豚肩ロース・ジャークチキン・フランクフルト・ズッキーニ・玉ねぎ・パプリカ・焼きおにぎり

【VIPソファー席】5,000円(おひとり様/飲み放題付き/税込)

【テーブル席】4,500円(おひとり様/120分飲み放題付き/税込)

※テーブル席のご利用は２名様、VIPソファー席は4名様より承ります。

※ご利用時間は平日180分、土日祝150分となります。

※VIPソファー席は滞在時間いっぱい飲み放題をお楽しみいただけます。

※小学生未満、未就学児のお子様の席料は無料です。コースはご希望があれば大人と同様のコースをご注文ください。

・スカイリゾートBBQコース(全12品)

【コース内容】ジャーサラダ・スカイリゾートポテト・牛肩ロース・豚肩ロース・有頭海老・ジャークチキン・骨付きフランク・ホタテバター・ズッキーニ・玉ねぎ・パプリカ・ガーリックバケット

【VIPソファー席】5,500円(おひとり様/飲み放題付き/税込)

【テーブル席】5,000円(おひとり様/120分飲み放題付き/税込)

※テーブル席のご利用は２名様、VIPソファー席は4名様より承ります。

※ご利用時間は平日180分、土日祝150分となります。

※VIPソファー席は滞在時間いっぱい飲み放題をお楽しみいただけます。

※小学生未満、未就学児のお子様の席料は無料です。コースはご希望があれば大人と同様のコースをご注文ください。

・スペシャルBBQコース(全11品)

【コース内容】ジャーサラダ・牛タン・ザブトン・有頭海老・骨付きフランク・牛ハラミ・サザエ・ズッキーニ・ホタテ・パプリカ・ビーフペッパーライス

【VIPソファー席】6,500円(おひとり様/飲み放題付き/税込)

【テーブル席】6,000円(おひとり様/120分飲み放題付き/税込)

※テーブル席のご利用は２名様、VIPソファー席は4名様より承ります。

※ご利用時間は平日180分、土日祝150分となります。

※VIPソファー席は滞在時間いっぱい飲み放題をお楽しみいただけます。

※小学生未満、未就学児のお子様の席料は無料です。コースはご希望があれば大人と同様のコースをご注文ください。

メニュー(ビアガーデン利用)

コース、アラカルト利用がお選びいただけます。

・ビアガーデンコース（全8品）

【コース内容】枝豆・トルティーヤ・唐揚げ・オニオンリング・フライドポテト・ソーセージ・焼きおにぎり・焼きそば

4,000円(おひとり様/120分飲み放題120分/税込)

※ご利用は２名様より承ります

・単品飲み放題

アルコール＆ソフトドリンク 60分 1,430円(税込)

ソフトドリンク 60分 880円(税込)

※小学生は60分440円(税込)、未就学児はソフトドリンク無料

※単品でご注文いただけるフードメニューがございます。詳しくは公式HPをご覧ください。

・単品メニュー（一例）シュリンプ＆チップス

900円(税込)

プルドポーク＆ポテト

900円(税込)

プルドポークバーガー

1,000円(税込)

シーフード焼きそば

1,100円(税込)

施設詳細

・VIPソファー席（8名様～10名様がけ）

ゆったりとしたソファー席でBBQをお楽しみいただけます。

・テーブル席

少人数からグループまでお楽しみいただけます。

予約方法

WEBサイト、もしくはお電話で承ります。

電話：070-3197-4724(電話受付時間 平日15:00～22:00/土日祝 11:00～22:00)

※ご予約無しの当日来場も可能です

【店舗情報】

WEB予約はこちらから :https://gate.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_s/VvqZW8okmQtPJX2

店名：THE SKY RESORT BBQ SOGO OMIYA（ザ・スカイ リゾート バーベキュー オオミヤ）

営業期間：2026年3月26日(木)～10月31日(土)

住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1‐6‐2 そごう大宮店 屋上(10階)

アクセス：JR大宮駅 西口 徒歩1分

駐車場をご利用の場合はそごう大宮店のホームページより詳細をご確認ください。(https://www.sogo-seibu.jp/omiya/access_info/)

TEL：070-3197-4724(電話受付時間 平日15:00～22:00/土日祝 11:00～22:00)

営業時間：平日16:00～22:00（LO 21:30）

土日祝 12:00～22:00（LO 21:30）

定休日：不定休日あり(年末年始など/そごう大宮店に準ずる)

雨天や天候により中止とさせていただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

席数：346席

平均予算：BBQ利用時5,000円 ビアガーデン利用時2,500円～3,000円

公式サイト :https://ikkadining.co.jp/leisure/bbq/omiya/公式Instagram :https://www.instagram.com/theskyresortbbq_omiya

【一家ホールディングス概要】

会社名：株式会社一家ホールディングス

所在地：千葉県市川市東大和田2-4-10

代表者：武長 太郎

事業内容：グループ会社の経営管理 / 多業種飲食店の経営 / ブライダル事業

店舗数：東京 千葉 埼玉 神奈川 直営89店舗(2025年12月末現在)

設立：2021年10月1日

資本金：50,741,650円（2025年12月末現在）

URL：https://ikka-holdings.co.jp/

一家ホールディングスは“おもてなし”を軸に飲食事業、ブライダル事業、レジャー事業を展開しています。「屋台屋 博多劇場」「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」「にのや」等の他業種飲食店を運営。2012年には飲食事業で培った「おもてなしの心」を武器にブライダル事業へ参入。東京タワーを目の前に臨む結婚式場「The Place of Tokyo」を設立し、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」の結婚式場口コミランキングでは、料理部門は7年連続第1位を受賞、ゲストハウス部門でも第1位を受賞(2023年10月1日時点)した人気式場を運営しています。2024年にはレジャー事業および宿泊事業の運営を目的とする株式会社一家レジャーサービスを設立。”おもてなし“のリーディングカンパニーを目指すため、様々な事業に挑戦し、グループミッションである『あらゆる人の幸せに関わる日本一の”おもてなし“集団』を目指してまいります。