【メディア向け猛暑対策新製品発表会】話題の「不審者パーカー」など暑熱対策製品オールラインナップ！『災害級 45℃!!生存できるかファッションショー』も開催!!

株式会社ワークマン

作業服を扱うワークマンとWORKMAN Plusなどの既存店９６５店、作業服を扱わない新業態のWorkman Colors店とその前身の#ワークマン女子店の１２２店の合計１０８７店を展開する株式会社ワークマン（本社：群馬県伊勢崎市、代表取締役社長：小濱英之）は４月１５日（水）に有楽町の国際フォーラムにてメディア向け「ワークマン２６年猛暑対策新製品発表会」を開催します。当社が総力を挙げて開発した４５℃の猛暑が前提の『そこまでやる？』暑熱対策品が勢揃いしますので、ぜひご参加願います。なお、４月１６日（木）はインフルエンサー・DAYでメディア向けプレゼンテーションはありませんが、製品展示とファッションショーはご覧いただけます。

ワークマンは防寒衣料で売上を伸ばしてきました。１０年前の夏冬物の売上比率は３５対６５でした。冬物は１点単価が高く、防寒シーズンが当社の一番の稼ぎ時でした。地球温暖化で冬は短く、夏は長くなりました。現在、夏冬物比率は６０対４０に逆転。高機能ゆえ少し高単価の猛暑対策品で冬物の減少分を十分に挽回しました。さらに、２７/３期は夏冬比率を６５対３５まで高めます。当社は温暖化傾向を先取りした４５℃を前提に暑熱対策製品を開発しています。また、夏物が強くなれば気候が似てきた台湾や東南アジアへの出店が容易になります。

本新製品発表会のハイライトは『災害級気温４５℃!!生存できるかファッションショー』です。舞台とランウェイを猛暑状態にして、日本初の灼熱ランウェイファッションショーを行います。ただ、客席にせり出したランウェイ周りの１列目の席では少し暑い可能性があります。１列目の観客も生き延びられるよう、希望者には４５℃でも快適な半導体直冷方式の冷房服と暑熱軽減ウェアXShelterをお貸し出しいたします。

当社は２０１９年から２１年にかけて新製品発表会でランウェイに滝のような豪雨を降らせた「過酷ファッションショー」を開催して話題を集めました。結果、雨が降ったらワークマンの第一想起が確立して、レインスーツ市場でドミナントの地位を築きました。５年ぶりに再開した今回は「猛暑といえばワークマン」の第一想起を狙います。４５℃を視野に入れた酷暑対策品に社運を賭けている企業は存在せず、機能性ウェア専門の全国チェーンも皆無のため当社には少し勝算があります。

本猛暑対策新製品発表会と「気温４５℃!!生存できるかファッションショー」での主役製品は以下です

１.熱中症予防の電子製品 作業客向けの需要は一巡しつつあるので、今後は一般客向け市場を創出

・作業客向けは今期１５０億円、一般客向けは５０億円を販売

・一般客市場は１０００億円規模がありながら他社は未着手（一部のホームセンターで取り扱い開始か？）

・一般客、特に女性客は見栄えが重要なため不格好に膨らまない女性用ファン付きウェアやスタイリッシュな女性専用冷房服(瞬時冷却と音の静かさがウリ)を新投入

・一般客向けファン付きウェアはEXILEメンバーを起用したTV CMで販促をかける

・一般客向けWorkman Colorsの上中位店はファン付きウェアなど電子製品売上がワークマン店を既に上回っている、その用途はジョギング/ウォーキング/スポーツ観戦/子供のスポーツ応援/犬の散歩/フェスなど

・子供は活動的で大人より地面からの照り返し熱を受けやすいので、Kids用ファン付きウェアも投入

・当社が独走状態の半導体直冷方式ウェアは上半身7ヶ所を冷やす新製品登場 (そこまでやる？機能１.)

２.XShelter製品 「着る方が涼しい」当社独自の暑熱軽減素材で、競合が無いため当社の最重要製品

・今回は東レと連携して開発した最高の暑熱軽減素材XShelter「暑熱Ω」が新登場、暑熱Ωを使って外気温が４５℃でも仕事や活動ができるワーク兼アウトドアウェアが登場 （そこまでやる？機能２.）

・昨年のXShelter春夏物はアウトドアが中心で大好評だったが、今年は男女の一般ベーシック衣料に拡大

・ただ、昨年の大欠品の反省から２６年春夏物は昨年の８倍の２７８万点、売上は５倍の６３億円を計画

３.UV対策品 女性用のUVカット製品だけで昨年の２．３倍の３２億円を販売

・UV対策のため顔全体をメッシュで隠す女性用の俗称「不審者パーカー」（そこまでやる？機能３.）が「気温 ４５℃!!生存できるかファッションショー」の主役

・顔を隠したモデルが灼熱のランウェイでシュールなパフォーマンスを行う

・同パーカーのルーツは虫よけ作業兼アウトドアウェアで、顔までメッシュで隠すが内側からの視野性は良い

・女性用UVカット専用品以外に、XShelterなどの当社春夏物の多くは普通にUVカット機能が付いている

ワークマンはヒット製品の品切れが常態化していました。お客様の欠品へのご不満の緩和に向けて、全売上の１割超をめざす４つの「マス化製品」は品切れしないようにします。マス化製品とは現在の売上順に： １）リカバリーウェアMEDiHEAL(R)（全売上の２割目標） ２）猛暑対策電子ウェア製品（以下は１割目標） ３）暑さにも寒さにも強い当社独自の断熱素材XShelter製品 ４）メリノウールを主力とする高機能肌着 です。

この内１）を除く猛暑用新製品を今回の発表会で紹介します。４）はマイナス１０℃氷撃冷感肌着（そこまでやる？機能４.）を初公開します。なお、肌着の２６/３期の売上予測は９５億円、 ２７/３期は１４０億円、 ２８/３期は２２０億円にしてマス化製品にします。２８/３期には４つのマス化製品だけで、全売上げの５割に達する見込みです。

さらに今回の新製品発表会当日の４月１５日（水）からショッピングセンターの８店舗で外観をUVカット・猛暑対策使用に装飾したラッピング店舗を期間限定でスタートします。店舗前を通行するお客様に対して「猛暑といえばワークマン」を強烈にアピールする超派手な店舗となりますので合わせてご取材をお願いします。

「ワークマン２６年猛暑対策新製品発表会」開催要項

日時 ：２０２６年４月１５日（水）１０：００～１７：００（受付開始９：３０）

会場 ：東京国際フォーラム 地下ホールE２（２０００平方メートル ）

ステージ ：専務土屋による戦略発表 １１：００～１１：１５

『災害級気温４５℃!!生存できるかファッションショー』 １１：１５～１１：３０

メインイベントの『災害級気温４５℃再現生存できるかファッションショー』に登場する主力製品

・昨年SNSで大ヒットし“不審者パーカー”とまで言われたクールUVサンシェードパーカーEXがさらに進化。口元に空気の通り穴をつけ、より呼吸がしやすくなりました。

【管理番号】４６６４３ クールUVサンシェードパーカーEX＋ 税込２３００円

・“銀座でも着れる！”ことを目指したエレガントなUVカットパーカー。盛夏でも活躍する接触冷感性と遮熱つば顔回り-３．４℃を実現

１.【管理番号】４６６５２ クール撥水UVパーカーショート 税込１９００円

２.【管理番号】４６６５４ クール撥水UVカーゴパンツ 税込１７８０円

３.【管理番号】４６６５３ クール撥水UVパーカーロング 税込２９００円

・注目のファン付きウェアは世界初の暑熱軽減素材XShelterを使用したファンウェアが登場。ファスナーをフード上まであげれば、一見シュールながらも頭まで風が衣服内を駆け巡ります。もう１点は女性でも着れるファン付きベスト。シンプルかつどんな衣装にも合わせやすいカラーが魅力。

１.【管理番号】３５８０２ XShelter暑熱αコンバーチブルファンジャケット 税込４９００円※ファン・バッテリーは別売り

２.【管理番号】３５７７０ WindCoreレディースファンベストフルセット 税込９８００円※ファン・バッテリー込みの価格

・風による気化熱で冷却するのでなく、半導体を使った冷却プレートがダイレクトの体を冷やす冷房服は昨年よりさらに進化。昨年は５カ所だった冷却プレートをなんと７カ所に増設しさらに効率的なクールダウンが可能に。

【管理番号】３５５９０

ICE＆HEATERペルチェベスト

７個式スペシャルエディション

税込２９８００円

「そこまでやる？機能」などが実感できる人気の『体験コーナー』

・ファッションショー用のランウェイはショー終了後にメディアの皆様に開放します

・また本格的に４５℃を体験したいメディアの皆様には暑熱ルームで暑熱軽減機能を体験可能

・UVカット機能体験コーナーではUV照射ルームを設置。UVに反応する特殊なマネキンにXShelter暑熱軽減ウェアを着せ、UVカット機能を“見える化”します。また人が実際に入ってＵＶカット機能を体験できる「特大ＵＶ照射ＲＯＯＭ」も用意、カメラマンとともに入室が可能です。

UV対策をしていない部分は色が変わります

全国の主要ショッピングセンター店の８店舗を「UV・酷暑対策」使用にラッピング。「UV・酷暑対策ならワークマン」の第一想起獲得のため４月１５日からスタート。

対象店舗：

イオンモール名取店、イグジットメルサ銀座店、コレットマーレ桜木町店、イオンモール四條畷店

アリオ札幌店、アルカキット錦糸町店、ららぽーと新三郷店、イオンモール大高店、イオンモール宮崎店