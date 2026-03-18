東急グループのグループ報「とうきゅう」が「経団連推薦社内報審査」で「企画賞」を受賞しました

東急株式会社

東急グループが発行するグループ報「とうきゅう」が経団連事業サービス 社内広報センターが主催する２０２５年度「経団連推薦社内報審査」の雑誌・新聞型社内報部門において企画賞を受賞しました。「とうきゅう」が経団連推薦社内報審査を受賞するのは、２０１８年度の「総合賞」に続き、３度目です。

経団連推薦社内報審査は、経営に真に役立つ社内広報活動の推進を目的として１９６６年に創設され、「雑誌・新聞型社内報」「ＷＥＢ社内報」「映像社内報」の３部門を対象とし、企画・内容や表現・レイアウトなどを総合的に評価し、優秀な社内広報媒体を年１回表彰する制度です。２０２５年度は、雑誌・新聞型社内報部門で１０６作品の応募があり、その中から、「独自の特長や優れたものがあると認められる作品に授与」される企画賞を受賞しました。

「とうきゅう」は１９７２年９月に東急グループの社会的使命や事業理念を社会に正しく伝えるとともに、グループ内の結束と共通課題の共有を図ることを目的に創刊し、これまでのべ５２８号を発行しています。現在は、業種や職種、雇用形態、勤務地を問わず、従業員一人ひとりのグループへの帰属意識と愛着を醸成し、東急グループの持続的な成長に寄与することを主な目的として、毎号約５０，０００部を発行し、２１３社７法人※で構成される東急グループの各企業・団体の従業員に配布しています。今回の受賞では、さまざまな読者が楽しみながら短時間でグループ全体の動向を理解できる誌面構成や編集力が評価されました。

今後も「とうきゅう」を通じて、グループ従業員に向けた情報発信や相互理解を図り、インナーコミュニケーションを強化し、「美しい時代へ」というグループスローガンのもと、存在理念「美しい生活環境を創造し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追求する。」の実現を目指します。

※２０２５年９月３０日現在

グループ報「とうきゅう」 「企画賞」表彰状・盾２０２５年４月号（５２５号） 特集誌面