【INTLOOP】金融業界で豊富な実績と顧客基盤を持つクロスシステムサービス株式会社の株式取得

INTLOOP株式会社

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、東証グロース：9556、以下「INTLOOP」）は、金融機関向けのDX化支援、ITソリューションの提供に強みを持つクロスシステムサービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌田 智広、以下「CSS」）の株式を取得し、連結子会社化することを本日の取締役会において決定しました。

本件により、金融業界における顧客基盤とエンジニアリング体制をグループ全体で拡充し、元来INTLOOPが強みとしてきたコンサルティングサービスとシステム実装までを一体的に提供するDX支援体制をさらに強化いたします。金融業界におけるDX需要の拡大をビジネス機会として着実に捉え、両社の強みを融合することでINTLOOPグループの事業成長を加速してまいります。

■株式取得の背景

INTLOOPは創業以来、コンサルティング企業としてクライアントの経営課題の解決を支援してきました。近年、企業のDX推進に伴いIT人材不足が社会課題となる中、当社は正社員エンジニアやコンサルタントが稼働する従来型モデルに加え、柔軟性と専門性を兼ね備えたプロフェッショナルフリーランス人材に着目したハイブリッドモデルにより成長を遂げてまいりました。正社員人材の構想力・推進力と、プロフェッショナルフリーランス人材の機動力・専門性との2軸を融合させた独自のビジネスモデルを構築してきました。

2024年に公表した中期経営計画では、「先端技術とタレントの統合ソリューションプラットフォーマー」としての進化を掲げ、インダストリー軸とソリューション軸の両面からソリューションポートフォリオの拡充と顧客企業への付加価値を高める取り組みを行っております。DX化の進展に伴い、高度なITソリューションへの需要が拡大している金融業界を重点領域の一つと位置づけ、戦略・ITコンサルティングに加え、システム開発やインフラ構築のエンジニアリング領域まで含めたサービス提供体制の強化、および顧客基盤の拡大にも取り組んでまいりました。

このような背景のもと、金融機関を中心とした顧客基盤を有し、金融機関向けのDX化支援、ITソリューションの提供に強みを持つCSSがグループに加わることで、AIでは代替できない価値を提供できると考えております。

■クロスシステムサービス（CSS）について

CSSは、大手のSIer出身者を中心に設立され、高度な金融システム構築ノウハウを背景に、インフラ構築からアプリケーション開発まで一気通貫で支援できる体制を有しています。特に、金融機関向けのITソリューション、エンジニアリング領域に強みを持ち、DX化支援を得意としています。また、創業当初から現在に至るまで、大手金融機関との直接取引を通じて長年にわたり実績を積み重ねており、その過程で培われた信頼・信用、ならびに丁寧かつ高品質な業務遂行力が高く評価されています。加えて、顧客のニーズを深く理解したうえで最適なサービスを提供することで、安定した顧客基盤と長期的な取引関係を構築し、継続的な成長を実現してきました。

今回のグループ参画により、INTLOOPのコンサルティング・DX支援の知見とCSSの顧客基盤・システム開発力を組み合わせることで、金融業界においてより幅広く深いデジタルソリューションの実装を実現し、共に顧客課題を解決しながら、成長を実現していけることを確信しております。

■両社コメント

▼INTLOOP株式会社 代表取締役 林 博文

「クロスシステムサービスは、金融領域において長年にわたり顧客から信頼されるシステム開発実績を築いてきた企業です。今回のグループ参画により、CSSの顧客基盤およびエンジニアリング力と、INTLOOPが強みとするコンサルティングサービスの融合により、システム実装までを一体的に提供するDX支援体制を構築してまいります。金融業界におけるDX需要の拡大を背景に、INTLOOPグループの事業成長をさらに加速してまいります。」

▼クロスシステムサービス株式会社 代表取締役社長 鎌田 智広

「このたびINTLOOPグループの一員となることで、当社がこれまで培ってきた金融システム開発の知見をさらに発展させることができると考えています。両社の強みを融合し、金融業界をはじめとする多くの企業のDX推進に貢献できる企業として、より一層の成長を目指してまいります。」

詳細は、適時開示「クロスシステムサービス株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ(https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260317583967.pdf)」をご覧ください。

■クロスシステムサービス株式会社について

所在地：東京都千代田区外神田3-6-4

代表者：代表取締役社長 鎌田 智広

設立：2011年

事業内容：金融機関向けシステム開発、ITインフラ構築

URL：https://www.x-system.jp/

■INTLOOP株式会社について

INTLOOP（イントループ）株式会社は、企業の経営課題解決をミッションとしています。社員として所属する国内系・外資系ファーム出身の経験豊富なコンサルタントが担うコンサルティングサービスや、約55,000名（2026年1月末時点）の登録を誇るコンサルタント・ITエンジニアなどのプロフェッショナル人材を支援する人材ソリューションサービスを主軸に展開しています。そのほか、マーケティングノウハウを提供するデジタルトランスフォーメーションサービス、先端技術を中心とした開発支援を行うテクノロジーソリューションサービスを提供しています。

会社名：INTLOOP株式会社

代表者：代表取締役 林 博文

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2005年2月

事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、 デジタルトランスフォーメーション、人材紹介

URL：https://www.intloop.com

本プレスリリースに関するお問い合わせ

INTLOOP株式会社 広報事務局 担当：飯田・木村

メール：pr@intloop.com 電話：03-5544-8040