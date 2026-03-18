いちご陸上部 清山ちさと選手初の世界陸上室内選手権 日本代表に選出

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

いちごは、スポーツ支援の一環として、ウエイトリフティング、陸上、テニスといったスポーツ部を運営しており、クラブオーナーを務めるJ2クラブのテゲバジャーロ宮崎とともに、スポーツを通じた地域貢献やサステナブルなコミュニティの形成に取り組んでおります。

このたび、いちご陸上部の清山ちさと選手が、3月20日（金）～ 22日（日）にポーランドで開催される世界最高峰の室内陸上競技会であるクヤヴィ・ポモージェ2026世界室内陸上競技選手権大会の日本代表選手に選出されましたのでお知らせいたします。

清山選手は、昨シーズン、女子100mハードルにおいて4度の自己新記録を達成し、2025年8月に開催されたトワイライトゲームスでは、日本歴代3位となる12秒77を記録しました。

また、今シーズンの室内大会においては、2月の天津2026アジア室内陸上競技選手権大会にて女子60mハードル8秒15、2026 Japan Athlete Games in Osakiにて予選8秒10、決勝8秒09（日本歴代4位記録）と自己新記録を更新し続けています。

このたびの世界室内陸上競技選手権大会は、清山選手にとって世界大会では初めての日本代表選出となります。皆さま、ぜひ熱い応援をよろしくお願いいたします。

清山選手が出場するクヤヴィ・ポモージェ2026世界室内陸上競技選手権大会 女子60mハードルは、

日本時間 3月22日（日）20:55～ 予選開始の予定です。

■ 清山ちさと選手コメント

いつも応援いただきありがとうございます。

このたび、世界室内陸上競技選手権大会、日本代表として選出していただきました。室内レースではありますが、中学1年生からスタートした陸上人生、初の世界大会日本代表です。

わたし自身よりも周りで支えてくださっているたくさんの方々が喜んでくださり、とても嬉しく思います。

この場を借りて、いつもサポートしてくださる株主様、会社、お忙しい中指導してくださる監督、コーチ陣、家族、応援してくださる皆さまへお礼申し上げます。

選ばれただけではなく、今後に繋がるよう、代表選手として結果を出してから評価したいなと思っております。まずは初めて経験する日本のユニフォームを着ての世界大会なので、雰囲気に飲まれず、どこまで勝負できるのか楽しみながら走ってきます。

今シーズンも皆さまへ少しでも元気と勇気を与えられる走りが出来るよう、私は挑戦を続けます。応援してくださる皆さまと一緒に突き進んでまいります。

34歳オールドルーキーとして、行ってきます。応援のほどよろしくお願いいたします。

■ 「I go Ichigo.」清山選手動画

いちご役職員のチャレンジについてのインタビュー動画シリーズ「I go Ichigo.」では、いちご陸上部

清山ちさと選手のインタビュー配信を開始しました。

本シリーズ動画は、いちごのメンバーのチャレンジに対する思いを伝える動画となっています。ぜひご覧ください。



www.ichigo.gr.jp/company/thanks/movie(https://www.ichigo.gr.jp/company/thanks/movie)

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515