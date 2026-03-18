執行役員選任に関するお知らせ

株式会社ROXX

株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、2026年３月18日開催の取締役会において、2026年４月１日付で新たに執行役員を選任し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 執行役員増員の目的

当社では、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、監督と執行の機能を明確に分離するため、執行役員制度を導入しております。このたび、事業成長に伴う執行体制の確立を目的に、人材紹介事業全般に精通した社員を新たに執行役員として選任いたしました。これにより、経営と現場の迅速な連携を促進し、適切かつ柔軟な経営判断を行える経営体制のさらなる強化を図ります。

2. 就任予定日

2026年４月１日

3. 執行役員人事

4. 執行役員の選任理由

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18129/table/194_1_6072d933d04cf15a0bbd2f97b8b1b722.jpg?v=202603180751 ]

鍵悠平氏は、人材紹介事業における豊富な知見と経験を有しており、同事業部長として、当社の成長拡大に大きく寄与してまいりました。今後は、執行役員として、卓越した統率力、指導力を発揮し、組織を牽引することを期待し、選任しております。

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070