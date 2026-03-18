株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、2026年3月26日（木）に開催される「CROSS Nagasaki 1周年記念イベント ～長崎大学における医工連携の取り組み紹介～」 に、当社が医工連携により開発を進めてきた病院DXソリューション、AI医師スケジューリングおよび痛み治療プラットフォームを出展します。

1. 医療分野における当社の取り組みと戦略的位置付け

当社は中期的な成長戦略の一つとして、医療分野におけるAI活用および病院DXを実現するソリューション提供を重点領域に位置付けています。

長崎大学との医工連携を通して、現場ニーズに対応する病院DXソリューションの創出と、実証・社会実装を通じた事業化モデルの確立を進めてきました。

本イベントへの出展は、当社の病院DXソリューションの研究開発成果を対外的に示すとともに、将来的な事業拡大を見据えた社会実装・横展開を促進する取り組みの一環です。

2. 出展内容

(1) AI医師スケジューリング 【医工連携 ： 長崎大学 外科学講座】

AI医師スケジューリングは、医師の希望条件、法令要件、勤務ルールなどの複雑な制約条件をAIが解析し、最適なシフトを自動生成する病院DXソリューションです。

本ソリューションは、医師の働き方改革への対応、医局・病院運営における業務効率化、労務管理の高度化・透明化といった医療現場の課題に対応するものであり、大学病院での実証・社会実装を起点に、他医療機関への横展開を視野に入れています。

(2) 痛み治療プラットフォーム 【医工連携 ： 長崎大学 医歯薬学総合研究科 保健学専攻 理学療法学 分野】

現在開発中の痛み治療プラットフォームは、AI・DXによって慢性疼痛診療における患者教育・認知行動療法を支援する病院DXソリューションです。

患者から取得した疼痛データや生活情報をデジタル化・蓄積し、医療従事者による診療支援や治療の質向上に活用する仕組みの構築を目指しています。

専門人材不足や診療負荷といった医療現場の課題に対し、AI・DXによる支援モデルとして、将来的な展開や応用が期待される取り組みです。

3. 今後の展開

当社は今後も、医工連携による研究開発、実証・社会実装を通じた事業化モデルの確立、医療機関・大学病院を起点とした横展開を通して、医療分野におけるAI・DXビジネスの拡大を図っていきます。

本イベントへの出展を通して、新たな機会創出および中長期的な企業価値向上につなげていく考えです。

4. イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/451_1_33517ebc554f234127c18b2f1da011be.jpg?v=202603180851 ]

5. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

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