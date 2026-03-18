株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、3月31日（火）開催のキャピタル・マーケット・ブリーフィングの登壇者に関する最新情報を発表しました。

最新の登壇者は以下の通りです：

- 会長、Embark Studios 創業者 兼 CEO パトリック・ソダーランド- 代表取締役社長 イ・ジョンホン- 代表取締役 兼 最高財務責任者 植村士朗

また、最新のプログラムでは、冒頭にEmbark Studiosの創業者 兼 CEOであり、今年2月に当社会長に就任したソダーランドより、グローバル市場における成長の加速及び開発プロセスの変革に向けた取り組みについてご説明いたします。

本イベントは、当社IRウェブサイト（https://www.nexon.co.jp/ir/）にてライブ配信いたします。また、プレゼンテーションのビデオアーカイブも後日IRウェブサイトに掲載予定です。プレゼンテーション及び質疑応答は日本語、英語、韓国語の同時通訳付きで行います。

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。