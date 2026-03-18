「WELLBEING AWARDS 2026」にて4つの賞を受賞

パラマウントベッドホールディングス株式会社

パラマウントベッド株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：木村 友彦、以下「当社」）は、朝日新聞社をはじめとするウェルビーイングアクション実行委員会が主催する第4回「WELLBEING AWARDS 2026」（以下「本アワード」）において、「GOLD」を含む4つの賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

本アワードの決勝プレゼンに進出した全15テーマのうち、唯一当社のみが複数テーマで選出されました。

WELLBEING AWARDS 2026公式サイトhttps://www.asahi.com/ads/wellbeing_awards/gallery/

■ WELLBEING AWARDSについて

「WELLBEING AWARDS」は、今年４回目を迎えた朝日新聞社をはじめとするウェルビーイングアクション実行委員会が主催するアワードで、個人・組織・社会のウェルビーイング向上に貢献する優れた取り組みを表彰するものです。企業・団体・個人を対象に、革新的かつ実効性の高い活動を幅広く募集・選考しています。

決勝プレゼンは、「モノ・サービス部門」「組織・チーム部門」「活動・アクション部門」の3部門の応募から１次審査、２次審査を通過した各5テーマ、計15テーマが、最優秀賞であるグランプリを競うものです。当社はこの決勝プレゼンにおいて、2つのテーマが「GOLD」を受賞しました。

当社は昨年度の「WELLBEING AWARDS 2025」においても「GOLD」を含む5つの賞を受賞しており、昨年に続く2年連続の受賞となります。

【GOLD受賞】モノ・サービス部門｜WELL-BEING for mothers and babies【GOLD受賞】組織・チーム部門｜WELL-BEING for all beings

■ 受賞一覧

■ 各受賞内容の概要

【GOLD受賞】モノ・サービス部門｜WELL-BEING for mothers and babies

「親子の触れ合いを安全にサポートするファミリーサポートチェア『OyaCoco（おやここ）』（Tsubaki Project）は、NICU（新生児集中治療室）などでのカンガルーケア（低出生体重児のケア）や親子の絆形成を支援することを目的に、女性社員を中心としたプロジェクトから誕生しました。医療・介護の知見を活かした安全設計と、両親が安心して赤ちゃんを抱きながらケアを行える機能的価値が高く評価され、GOLDを受賞しました。」

【GOLD受賞】組織・チーム部門｜WELL-BEING for all beings

コーポレートブランドメッセージ「WELL-BEING for all beings」は、「あらゆる人の健康的な日々とよりよい人生を支えるための社会インフラをつくり、一人ひとりの「生きる」に寄り添い続けること。」の想いを込めており、当社の姿勢を体現するものです。メッセージの制定にとどまらず、社内外へ継続的に発信・実践する組織としての取り組みが評価され、GOLD賞を受賞しました。

【FINALIST】活動・アクション部門｜RE-BED project

「RE-BED project」は、使用済み医療・介護用ベッドの再資源化を通じて、廃棄物削減と持続可能な社会の実現に取り組む活動です。製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据え、資源循環型ビジネスモデルへの転換を目指す先進的な取り組みとして評価されました。

【FINALIST】活動・アクション部門｜WELL-BEING for students

「WELL-BEING for students」は、睡眠教育と探究学習を組み合わせることで子どもたちの行動変容を促し、成長を包括的に支えるプログラムです。科学的根拠に基づく睡眠指導を小中学校の教育に取り入れることで、児童・生徒の心身のウェルビーイング向上を目指す取り組みとして評価されました。

当社は今後も、コーポレートブランドメッセージ「WELL-BEING for all beings」のもと、あらゆる人のウェルビーイング実現に向けて、革新的な製品・サービスの開発および社会課題解決への取り組みを継続してまいります。

※ 掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、本ニュースリリースは当社の取り組みを報道関係者や株主・投資家をはじめとするステークホルダーの方々へお伝えすることを目的としたものであり、一般の方への医療情報の提供や顧客誘引を目的としたものではありません。