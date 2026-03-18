【タキヒヨー】健康経営優良法人2026(大規模法人部門)に2年連続で認定

タキヒヨー株式会社

タキヒヨー株式会社（本社：名古屋市西区、代表取締役 社長執行役員：滝 一夫）は、健康経営に向けた取り組みが評価され、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に2年連続で認定されました。

当社は役職員全員の健康の維持増進、働きがいのある職場環境づくり、ワークライフバランスの実現はサステナビリティ経営に取り組むうえで不可欠な課題であると認識しております。

本年度は、早期の改善・予防を目的に、要再検査対象者以外の「予備群」に対する産業医による面談を実施。また、福利厚生の一環として、会社を介さず利用できる外部メンタルヘルスカウンセリング制度の導入など、新たな取り組みを開始しました。

今後も経営理念である「夢のあるおもしろい企業を創り、心の豊かな社会をめざします」の実現に向け、当社で働く役職員一人ひとりが、身体およびメンタル両面の健康を維持増進し、エンゲージメントを高めていくことができるよう、健康経営を積極的に推進してまいります。

健康経営に向けた取り組み

https://www.takihyo.co.jp/sustainability/social/

■健康経営優良法人認定制度とは

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

出典：経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)