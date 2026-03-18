「初めて乗って日本一？」そんなバカな──が現実に。全日本木ゾリ選手権、最終決戦へ

一般社団法人日本木ゾリ協会

一般社団法人日本木ゾリ協会は、2026年3月29日（日）13時より、新潟県の奥只見丸山スキー場特設会場にて、今シーズン最後となる大会**「小千谷観光バス杯 第5回 Sori-1 JAPAN Championship 全日本木ゾリ選手権大会」**を開催いたします。

本大会は、北海道から四国まで全国各地で開催されてきた「Sori-1 JAPAN」シリーズの最終戦であり、今シーズンの“日本一”を決める頂上決戦です。



■ “初めてでも日本一”を狙える唯一のスポーツ

スノーリュージュ（木ゾリ）は、「誰でも初日から楽しめる」ことが最大の特徴です。

実際に本大会では毎年、**“初めて乗ったその日から日本一を狙えるスポーツ”**として話題を集めています。

スキーやスノーボードの経験がなくても参加可能。

子どもから大人まで、同じスタートラインに立てることが、この競技の大きな魅力です。



■ 約70mを一斉滑走、勝敗は一瞬で決まる

大会は約70mの特設コースにて、

4～5名同時スタートの直線レースで実施されます。

トーナメント形式で勝ち上がり、スピードとスタートダッシュ、そして雪面を捉える感覚が勝敗を分けるシンプルかつ白熱の競技形式です。

■ 全国から集まる“日本一決定戦”

2年前に開催された同大会では、

10都府県から78名が参加。

年々規模・注目度ともに拡大しており、今大会は先着80名限定で開催されます。

北海道から四国まで広がるシリーズの最終戦として、全国の参加者が集い、真の日本一を決定します。



■ 優勝者にはシーズン券を贈呈

男女別で実施される本大会の優勝者には、

奥只見丸山スキー場のシーズン券を贈呈。

雪山を象徴する舞台で、

“日本一”の称号とともに特別な副賞が用意されています。

■ 開催概要

大会名：小千谷観光バス杯 第5回 Sori-1 JAPAN Championship 全日本木ゾリ選手権大会

開催日：2026年3月29日（日）

受付開始：9:30～（当日受付）

大会開始：13:00～

会場：奥只見丸山スキー場 特設会場

定員：先着80名

■ 参加費

事前申込：1,500円 (日本木ゾリ協会のHPより）

（木ゾリ使用料・参加賞「柿の種」・傷害保険・消費税込）

当日申込：2,000円（現金のみ／空きがある場合のみ）

事前申込期限：2026年3月27日 23:59まで



■ 日本木ゾリ協会の取り組み

日本木ゾリ協会は、元ソリ競技選手を中心に、日本国内で衰退しつつあるソリ競技の普及と発展を目的に活動しています。

スノーリュージュ（木ゾリ）という“誰でも楽しめる入口”を通じて、より多くの人にソリの魅力を伝え、将来的にはソリ競技者の発掘育成へとつなげていくことを目指しています。



■ 最後に

スノーリュージュは、**「誰でも挑戦できる、日本一への最短ルート」**とも言えるスポーツです。

シーズンの締めくくりとなる本大会は、単なるレースではなく、新たなスポーツ文化の広がりを象徴するイベントです。

全国から集う挑戦者たちが、わずか70mのコースにすべてを懸ける瞬間に、ぜひご注目ください。

【お客様からのお問い合わせ先】【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

一般社団法人日本木ゾリ協会

長野県長野市栗田2172 長野東口Sビル2-B

代表理事 吉崎雄貴

電話番号 090-5167-4512

e-mail：gajakonn@yahoo.co.jp

HP: https://www.kizori-japan.com/