【飛騨高山・岐阜県高山市】総額約908億円　令和8年度予算案

高山市

岐阜県高山市では、総額908億円の令和8年度予算案を現在開会中の市議会定例会に提案しました。

新年度予算案のポイント

市では「人を育み 未来につなぐ」という考え方をもとに、市民の皆さんが充実した毎日を過ごすことができるまちを実現するため、暮らしの中で課題となっている事柄の解決に向けて、できることから着実に実施していく予算を編成しました。

目玉政策はこども・子育てと介護人材の確保

少子化・高齢化への対応は待ったなしの重要課題です。そのため、令和8年度の予算では「こども・子育て」と「介護」の分野に力を入れ、市民の皆さんが安心して暮らせる環境を整える取り組みを進めます。

人づくりを重点的に

市では、第九次総合計画で今後重点的に取り組む戦略として「先人から受け継がれた有形無形の財産を守り、育て、そして未来につなぐための人づくり」を定めています。人づくりに関する事業を紹介します。

・こどもが健やかに育ち、若者が活躍できる環境づくり

小学校給食費の無償化に加えて、中学校の給食費も無償化することで保護者の負担を軽減します。

また、不妊治療で遠くまで通う方への交通費を助けたり、こどもが安心して遊べる屋内型の遊び場を整備したりして、将来を担うこどもを安心して生み育てやすい環境づくりに取り組みます。

・地域活動や産業、福祉など様々な分野での人への投資

高齢者やその家族を支える介護人材の不足が深刻化しているため、居宅介護支援専門員の処遇改善や外国人材雇用への支援などにより、介護人材の育成・確保に取り組みます。また、地域の困りごとを解決するための地域支援員の配置や企業の課題解決に向けたDX推進支援などさまざまな分野での人材育成に取り組みます。

・人づくりを支える環境整備

体育施設への空調設備整備などにより、安全で快適にスポーツ活動ができる環境づくりや高校生以下の幹線バス割引、成年後見制度の担い手となる市民後見人の育成による権利擁護支援が必要な人を支える体制の整備など、快適で安全な環境づくり、自分らしく充実して暮らせる環境づくりに取り組みます。

詳しくは市公式YouTubeチャンネルで

田中高山市長が新年度予算案を詳しく説明しています。ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f4jEMg7qpas ]

【本件に関するお問い合わせ】

高山市役所広報公聴課

住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地

電話：0577-35-3134