アイシン九州、阿蘇満願寺保護区希少種保護活動が主務大臣「自然共生サイト」に認定

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、社長：吉田守孝）の連結子会社であるアイシン九州株式会社（本社：熊本県熊本市、社長：遠藤 眞）が取り組んでいる阿蘇満願寺保護区における希少野生植物「オグラセンノウ*1」の保護活動が、主務大臣*2の「自然共生サイト」に認定され、本日執り行われた令和7年度第3回自然共生サイト認定式にて認定証が授与されました。

これにより、アイシン半田工場の「アイシンエコトープ」、アイシン岡崎東工場の「悠久のもり」に続いて、アイシングループとしては3か所目の自然共生サイト認定となりました。

2022年12月、生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）において、2030年までの世界の生物多様性保全目標を定めた「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」が採択されました。これを受け、環境省は2023年度より、民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する制度を開始しました。この度、アイシン九州が取り組む希少野生植物の保護活動が同制度に基づき認定されました。



阿蘇満願寺保護区（熊本県阿蘇郡南小国町）は、阿蘇くじゅう国立公園の一部であり、雄大な草原景観とともに多様な動植物が生息・生育する地域です。本地域は、希少野生植物「オグラセンノウ」の生育地として、熊本県条例により「生育地保護区」に指定されています。



アイシン九州では2015年より、熊本県自然保護課、阿蘇地域振興局、熊本県希少動植物検討委員会、地元関係者及び全国のアイシングループ各社と連携しながら、約0.5haの区域において、オグラセンノウの生育環境を維持・改善するための保全活動を継続してきました。



アイシンはこれからも、2050年ビジョン「自然・地域生態系との調和のグローバル実現をめざす」に向けて、環境・社会課題の解決に取り組んでいきます。

*1 希少野生植物オグラセンノウ（環境省レッドデータブックにおいて絶滅危惧II類 に指定）

*2 主務大臣

特定の法律や制度の運用・施行に関して、所管する権限を持つ大臣を指し、本件では、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣を指します。