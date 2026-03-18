【SHOHEI x EDWIN】オーダーメイドの ″Zen is Punk″ コレクション展示会、ポップアップを開催

SHOHEI

オーストリアと日本の感性を融合させたスローファッションブランドSHOHEIは、中国貴州省ミャオ族の文化を継承するMENGJI NONGGA、そしてアーティストのイワミズアサコ氏とともに、2026年3月20日より恵比寿のMANA SPACEにてエキシビション ”United Hands - Crafts Interlinked を共同開催します。

本展の取り組みとして、SHOHEIと日本を代表するデニムブランドEDWINによる共同プロジェクトを公開します。EDWINのデッドストックデニムや生地の端切れを素材として活用し、SHOHEIが持つモダンなテーラリング技術によって新たな価値を吹き込んだ一点物のアップサイクル作品を披露します。長年愛されてきたデニムという素材を次世代へと繋ぐ、持続可能なものづくりのあり方を提示する試みです。

展示エリアでは、日本の伝統技法である木目込みを現代アートへと昇華させたアーティスト、イワミズアサコ氏を特集します。アパレル廃棄物を素材として再解釈し、絶滅危惧種の動物をモチーフに描かれるエネルギッシュな作品群が、本展のテーマである伝統と現代の接続を表現します。

共同主催であるMENGJI NONGGAは、ミャオ族の村々に伝わる豊かな文化的遺産を現代に伝える活動を展開しています。素材のライフサイクルを尊重し、工芸の美しさを日常へ取り入れるサステナブルなアプローチを提案します。

3/21, 3/28の"Nana from New York Kayaking Club"によるセッションなど、様々なイベントも計画しておりますので、instagramからアップデートをご確認ください。

世界各地から集められたテキスタイルや技法が一堂に会するこの機会に、ぜひ足をお運びください。

開催初日の3月20日には、立ち飲みビールボーイ渋谷パルコ店にてローンチイベントを実施します。革新的なビール造りで知られるTeenage Brewingが本展のために特別に醸造した、柿風味のクラフトビールをお披露目します。会場ではSHOHEI創業者の山本昇平による制作背景のトークショーや、DJによる音楽を交え、ファッションとカルチャーが共鳴する体験を提供します。

展示会概要

名称：United Hands - Crafts Interlinked

会期：2026年3月20日から4月20日まで

会場：MANA SPACE

住所：東京都渋谷区恵比寿南2-25-12 ハイム向山

営業時間：11:00 - 19:00

ローンチイベント

日時： 3/20〈FRI〉 16:00-22:30

会場： 立飲みビールボーイ 渋谷パルコ店

内容： EXHIBITION / TALK SHOW / DJ



TIME TABLE

16:00 - OPEN

17:00 - bathmellow (Vista)

17:40 - takuto (utatane)

18:20 - ogawa (Teenage)

19:00 - Sunao (Luby Sparks)

19:40 - Talk Show (SHOHEI × TEENAGE)

19:50 - My Thoughts

20:30 - DJ Dreamboy

22:30 - CLOSE

参加ブランドおよびアーティスト

MENGJI NONGGA

MENGJI NONGGA は、中国貴州省のミャオ族の村々の文化的遺産に根ざしたサステナブルファッション＆ホームウェアブランドです。使い古された布の断片や生地の端切れを再解釈し、新たな触感ある形へと変容させます。このアプローチは持続可能性と素材のライフサイクル延長を重視しています。製品は貴州省ミャオ族の村に住む女性たちによって作られており、編み込み、縫い付け、織りといった伝統的な技法を用いて、唯一無二の作品を生み出します。

Website https://www.mengjinongga.com

IG https://www.instagram.com/mengjinongga/

イワミズアサコ

イワミズアサコ氏はファブリックジョッキーとして、アパレル廃棄物に新たな命を吹き込むキメコミアート作家です。絶滅危惧種の動物をモチーフに、自身のルーツである小倉織など世界中の布を纏わせ、ポジティブなエネルギーを発信しています。 https://www.asakoapa.com/

EDWIN 1961年の誕生以来、日本におけるジーンズ作りを牽引。本展ではSHOHEIとのアップサイクルプロジェクトに協力。

Website: https://www.asakoapa.com/

IG: https://www.instagram.com/asakoiwamizu/



Teenage Brewing

埼玉県ときがわ町を拠点に、既存の枠にとらわれない独創的なビールを追求するクラフトビール醸造所。

Website: https://teenage.jp/

IG : https://www.instagram.com/teenage_brewing/

New York Kayaking Club

IG: https://www.instagram.com/newyorkkayakingclub/

SHOHEI

SHOHEIは2016年にリサ・ペックと山本昇平によって設立された、オーストリアと日本の感性が交差するスローファッションブランドです。環境に配慮した素材選びと受注生産を軸に、透明性の高いものづくりを追求しています。

Website: https://shohei-collection.com/

IG: https://www.instagram.com/shohei_collection/