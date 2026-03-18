レックスアドバイザーズが、東京の信頼できる専門家が集まる「マイベストプロ東京」に掲載されました

株式会社レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士・経理人材に特化した転職サポートを行う株式会社レックスアドバイザーズ（https://www.career-adv.jp/）は、「経営戦略を支える採用設計コンサルタント」として、まちの専門家をさがせるWebガイド「マイベストプロ東京」に掲載されました。

レックスアドバイザーズの掲載ページ（https://mbp-japan.com/tokyo/rexadvisors/）では、企業向けの人材紹介部門の責任者である吉岡のインタビューに加え、コラムなども今後掲載予定です。管理部門人材の採用にお困りの事業者に向けて有益な情報を提供してまいります。

マイベストプロ東京の概要

企業向けの人材紹介部門の責任者吉岡

まちの専門家をさがせるWebガイド「マイベストプロ」は、株式会社ファーストブランドと株式会社電通関西支社、各地域の新聞社・放送局の三社共同で運営しています。各地域のマイベストプロはその地域の地元新聞社・放送局が運営母体となり、「マイベストプロ東京」は、株式会社ファーストブランド（https://www.firstbrand.co.jp/）、株式会社電通関西支社（https://www.dentsu.co.jp/）、株式会社朝日新聞社（https://www.asahi.com/）の三社共同で運営しています。

株式会社レックスアドバイザーズの会社概要

株式会社レックスアドバイザーズは、公認会計士、税理士、会計経理人材に特化して、キャリア支援や採用支援を行っています。サービスは全国で行っており、東京本社以外に、大阪支社、名古屋支社、福岡オフィス、岡山オフィスがございます。

人材紹介事業以外に、人材派遣のREX派遣（https://www.career-adv.jp/haken/）、パートアルバイト採用支援のアカナビ（https://kaikeizeimu.jp/）、人材定着支援のREXキャリアデザイン（https://okacari.com/）などのサービスを展開しており、会計経理のプロフェッショナルのキャリアをワンストップで支援できる体制を整えています。

レックスアドバイザーズ本社