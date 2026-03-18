INNOCN、Mini LEDモニターシリーズ特集｜25～32インチまで揃う充実のラインナップ

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

INNOCNは、Mini LED技術を採用した25～32インチのモニターシリーズを展開しています。

同シリーズは同社ディスプレイ製品の中でも特に人気の高いラインナップであり、ゲーミングからクリエイティブ用途まで幅広いユーザーに支持されています。

高精度なローカルディミング制御により、従来の液晶モニターでは難しかった深い黒表現と高コントラストを実現。

映像制作からゲーミング、日常のエンターテインメントまで、幅広い用途に対応する次世代ディスプレイシリーズとなっています。



Mini LEDならではの高輝度・高コントラスト・優れた色再現性により、映像の細部まで鮮明に描写。

HDRコンテンツにおいても、明暗の階調を豊かに表現し、リアルで臨場感あふれる映像体験を提供します。

さらに、OLEDと比較して焼き付きリスクが低く、長寿命で安定した表示性能を維持できる点もMini LEDの特長です。

長時間のクリエイティブ作業やビジネス用途にも安心して利用できます。

また、独自の映像最適化技術（MPCS）により、コンテンツに応じた輝度・コントラスト制御を行い、さまざまなシーンで最適な画質を実現します。

映像制作、ゲーム、日常のエンターテインメントまで――

あらゆる用途に応える、次世代のスタンダードディスプレイです。

【製品紹介：INNOCN Mini LED モニターシリーズ】

1. GA27V1M - コストパフォーマンスと高性能を両立した27インチ4K Mini LEDモデル。

映画鑑賞やゲームなど、幅広い用途に対応するスタンダードディスプレイです。

解像度 / リフレッシュレート：4K（3840×2160）/ 160Hz ⇄FHD(1920×1080)/320Hz

パネルFast IPS、ローカルディミング2304ゾーン

輝度: 最大輝度1000nits (HDR性能DisplayHDR1000)

色彩性能: DCI-P3 99%、ΔE＜2

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-GA27V1M-0318)

32インチ- GA32V1M

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-GA32V1M-0318)

2. GA27T1M - 高速表示に対応したMini LEDゲーミングモデル

eスポーツ用途にも対応する高速表示モデル。

Mini LEDの高画質と高リフレッシュレートを両立しています。|

解像度/リフレッシュレート: WQHD (2560 x 1440) / 330 Hz

パネル技術: Fast IPSパネル、ローカルディミング1152ゾーン

HDR性能DisplayHDR1000

色彩性能: sRGB 100% / DCI-P3 99%

応答速度0.5ms（GTG）

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-GA27T1M-0318)

3. 27M2V - クリエイターにも支持されるハイエンドモデル

INNOCNのMini LED技術を結集したフラッグシップモデル。

高精細な色再現と高輝度表示により、制作環境にも適しています。

解像度/リフレッシュレート: 4K UHD (3840 x 2160) / 160Hz

パネル技術: IPSパネル、ローカルディミング2304ゾーン

HDR性能DisplayHDR1000 / 最大1000nits

色彩性能: Adobe RGB 99% / DCI-P3 99%

接続USB Type-C（90W給電）

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-27M2V-0318)

4. 25M2S - 希少な24.5インチMini LEDゲーミングモニター

eスポーツで人気の24.5インチサイズにMini LEDバックライトを搭載。

高リフレッシュレートと高コントラストを両立し、競技シーンでも優れた視認性を実現します。

解像度/リフレッシュレート: WQHD (2560×1440) / 240Hz

パネル技術: IPSパネル、ローカルディミング576ゾーン

HDR性能DisplayHDR1000 / 最大1000nits

色彩性能: sRGB 100% / DCI-P3 99%

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-25M2S-0318)



【DDC/CIによるソフトウェア制御にも対応】

GAシリーズはDDC/CI（Display Data Channel Command Interface）に対応しており、

「ControlMyMonitor」などの外部ツールを使用してOSD設定をソフトウェアから制御することが可能です。

複数モニター環境やIT管理環境においても、

輝度・コントラスト・入力切替などの設定を効率的に管理できます。

【Mini LEDがもたらす次世代ディスプレイ】

INNOCNのMini LEDモニターシリーズは、

高輝度・高コントラスト・高色域を兼ね備えた次世代ディスプレイとして、

ゲーミング、クリエイティブ制作、日常のエンターテインメントまで幅広い用途に対応します。

精細な映像表現と安定した表示性能により、

ユーザーの作業環境と映像体験を、より高いレベルへと引き上げます。

【INNOCNについて】

INNOCNは、高品質ディスプレイ製品を展開するブランドとして、

ゲーミング、クリエイティブ、ビジネスなど幅広い用途に向けた

モニター製品を提供しています。