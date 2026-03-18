Stella AIにOpenAIの最新モデル「GPT-5.4 nano」を追加

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI」および「Stella AI for Biz」において、「GPT-5.4 nano」を2026年3月18日（水）より提供開始します。

GPT-5.4 nanoの概要

GPT-5.4 nanoは、OpenAI社が2026年3月17日（米国時間）に発表した、GPT-5.4ファミリーの最新軽量モデルです。処理速度とコスト効率に最適化されており、前世代のGPT-5 nanoから大幅に性能が向上しています。

最大の特長は、軽量モデルでありながら高い基本性能を備えており、テキスト生成・要約・翻訳・分類・データ抽出といった日常的なタスクにおいて、高速かつ高品質な応答を実現します。素早い応答が求められる場面や、手軽に最新AIを活用したい場面に最適なモデルです。

※ GPT-5.4 nanoの詳細については、OpenAI公式発表をご参照ください。https://openai.com/index/introducing-gpt-5-4-mini-and-nano/

今後の展望

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2 丁目2 番1 号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容： 生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立： 2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

＊ 「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。