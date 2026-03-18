『ディズニー ピクセルRPG』期間限定イベント「PIXEL Fest：イースター」開催！
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期間限定イベント「PIXEL Fest：イースター」
https://x.com/pixelrpg_jp/status/2034179316884574702
「PIXEL Fest」はさまざまなイベントやステージを遊んでイベント専用の「PFポイント」を集め、豪華報酬を獲得できるイベントです。本日より開催される「PIXEL Fest：イースター」では、「期間限定ガチャチケット（フラワーラビット ミス・バニー EX）」をはじめ、キャラクター育成素材やプロフィールアイテムなどを獲得できます。
さらに、イベント詳細画面に1日1回プレゼントが受け取れる「プレゼントボックス」が登場する他、期間限定のログインボーナスやミッションも実施いたします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2086_1_90107726498418495db94b20168909c5.jpg?v=202603180651 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2086_2_72db87e69a3416f372d8d75f351df373.jpg?v=202603180651 ]
■期間限定ガチャに新キャラクター「フラワーラビット ミス・バニー EX」が登場！
https://x.com/pixelrpg_jp/status/2034178806773379180
『バンビ』より、新キャラクター「フラワーラビット ミス・バニー EX」が登場いたします。「フラワーラビット ミス・バニー EX」は、バトル中の特別な演出などが追加された「EXキャラクター」となります。この機会にぜひ仲間にして、お気に入りのキャラクターたちと一緒に冒険へ出かけましょう。
新キャラクター「フラワーラビット ミス・バニー EX」登場！
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2086_3_3cd1312b9884605852a7c7173be33bee.jpg?v=202603180651 ]
■期間限定ガチャチケットなどがもらえる「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.10」開催！
https://x.com/pixelrpg_jp/status/2034180564258066484
「BATTLE CHALLENGE MINI」は、期間限定のエネミー討伐イベントです。ステージの初回クリア報酬として「期間限定ガチャチケット（フラワーラビット ミス・バニー EX）」やブルークリスタルが獲得できる他、イベント専用ポイントを集めることで、ゲーム内の交換所にて「魔法使い ミニーマウス」のメダルなど、冒険に役立つさまざまなアイテムと交換できます。
「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.10」
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2086_4_5f7044ea30e145f17b7115141c0ba7d0.jpg?v=202603180651 ]
この他、ストーリー3章「ズートピア 潜入大作戦！」への難易度「VERY HARD」（後半）の追加や、過去販売したアバターアイテムも再登場いたします。こちらもぜひ、お見逃しなく。
※各種詳細はゲーム内にてご確認ください。
アバターアイテム再登場！
ディズニー ピクセルRPGで冒険に出発！ :
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『ディズニー ピクセルRPG』基本情報
タイトル： ディズニー ピクセルRPG
ジャンル： RPG
対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降
※必要メモリ：4.0GB以上
対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、
スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）
配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、
カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、
イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、
フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア
その他31の国と地域にて配信中
アプリアイコン
配信開始日： 2024年10月7日（月）
価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）
公式サイト： https://d-rpg.com/
運営： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
コピーライト表記：
(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.
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