『ディズニー ピクセルRPG』期間限定イベント「PIXEL Fest：イースター」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「PIXEL Fest」で遊ぼう！ :http://goe.bz/20260318prpgpt01期間限定イベント「PIXEL Fest：イースター」

https://x.com/pixelrpg_jp/status/2034179316884574702

「PIXEL Fest」はさまざまなイベントやステージを遊んでイベント専用の「PFポイント」を集め、豪華報酬を獲得できるイベントです。本日より開催される「PIXEL Fest：イースター」では、「期間限定ガチャチケット（フラワーラビット ミス・バニー EX）」をはじめ、キャラクター育成素材やプロフィールアイテムなどを獲得できます。

さらに、イベント詳細画面に1日1回プレゼントが受け取れる「プレゼントボックス」が登場する他、期間限定のログインボーナスやミッションも実施いたします。

■期間限定ガチャに新キャラクター「フラワーラビット ミス・バニー EX」が登場！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2086_1_90107726498418495db94b20168909c5.jpg?v=202603180651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2086_2_72db87e69a3416f372d8d75f351df373.jpg?v=202603180651 ]

https://x.com/pixelrpg_jp/status/2034178806773379180

『バンビ』より、新キャラクター「フラワーラビット ミス・バニー EX」が登場いたします。「フラワーラビット ミス・バニー EX」は、バトル中の特別な演出などが追加された「EXキャラクター」となります。この機会にぜひ仲間にして、お気に入りのキャラクターたちと一緒に冒険へ出かけましょう。

■期間限定ガチャチケットなどがもらえる「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.10」開催！

新キャラクター「フラワーラビット ミス・バニー EX」登場！[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2086_3_3cd1312b9884605852a7c7173be33bee.jpg?v=202603180651 ]

https://x.com/pixelrpg_jp/status/2034180564258066484

「BATTLE CHALLENGE MINI」は、期間限定のエネミー討伐イベントです。ステージの初回クリア報酬として「期間限定ガチャチケット（フラワーラビット ミス・バニー EX）」やブルークリスタルが獲得できる他、イベント専用ポイントを集めることで、ゲーム内の交換所にて「魔法使い ミニーマウス」のメダルなど、冒険に役立つさまざまなアイテムと交換できます。

「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.10」[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2086_4_5f7044ea30e145f17b7115141c0ba7d0.jpg?v=202603180651 ]

この他、ストーリー3章「ズートピア 潜入大作戦！」への難易度「VERY HARD」（後半）の追加や、過去販売したアバターアイテムも再登場いたします。こちらもぜひ、お見逃しなく。

※各種詳細はゲーム内にてご確認ください。

アバターアイテム再登場！

ディズニー ピクセルRPGで冒険に出発！ :http://goe.bz/20260318prpgpt01『ディズニー ピクセルRPG』基本情報

タイトル： ディズニー ピクセルRPG

ジャンル： RPG

対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

※必要メモリ：4.0GB以上

対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）

配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、

フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア

その他31の国と地域にて配信中

アプリアイコン

配信開始日： 2024年10月7日（月）

価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）

公式サイト： https://d-rpg.com/

運営： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記：

(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.

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