コインランドリー×静岡県菊川市 西横地自治会と災害協定を締結

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、2026年3月18日（水）、静岡県菊川市西横地自治会と「災害時等における資機材の利用に関する協定書」を締結しましたのでお知らせいたします。

本協定は、西横地区において災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合や、災害に備えた防災活動を実施する際に、当社が展開する災害対応型ランドリーの設備を活用し、地域の防災活動を支援することを目的としています。

本協定の締結により、ジーアイビーの災害協定は全国63カ所となります。

■連携強化で地域防災体制を構築

□写真 右：西横地自治会長 齋藤 功 左：株式会社ビーエスエル スーパーバイザー 林 範親

調印式では、防災意識の向上と安心確保を目指す思いが共有されました。本協定の締結により、有事の際には災害支援を行う体制が整うとともに、平時からの相互連携強化を図り、万一の災害に備えることができます。

■災害対応型ランドリーを活用した地域支援

ジーアイビーでは、日常の生活に役立つコインランドリーが、災害時には地域支援に活用できるよう、必要な設備を備えた「災害対応型ランドリー」として整備しています。

静岡県内においては、17店舗が対象となり、災害時には炊き出しや簡易的な電力供給が可能な設備を活用し、地域の防災活動を支援できる体制を整えています。

特に、ブルースカイランドリーマム今泉店では、これまでに茶の木平自主防災会と災害協定を締結し、合同防災訓練も実施するなど、地域と連携した防災の取り組みを継続してきました。

こうした取り組みは静岡県に限ったものではなく、当社では平時は地域の暮らしを支えるコインランドリーが、災害時には一時的な避難・支援の場として機能する「災害対応型ランドリー」を全国に展開しています。

現在、全国398店舗のうち295店舗（2026年3月末現在）が災害対応機能を備えています。

これまでに全国62カ所の自治体・自治会と災害協定を締結しており、今回の西横地自治会との協定締結により、全国63カ所目となりました。

■株式会社ジーアイビーについて

株式会社ジーアイビーは、愛知県名古屋市に本社を置き、「創造・挑戦・共生で『価値創造企業』を実践する」を経営理念に掲げ、人と社会に新たな価値を生み出す事業を展開しています。

全国に展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」をはじめ、電気料金の基本料金削減を実現する「GIブレーカー」など、暮らしと企業の双方を支える多様なソリューションを提供。

地域社会との連携を重ねながら、持続可能で豊かな未来を創造してまいります。