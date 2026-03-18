3月28日（土）アークタウン宇都宮内 にグランドオープン！　　　　　地域の「おいしい」と「心地よい」を繋ぐローカルセレクトストア【えにし～産地直売と暮らしの品】を開業

株式会社ファーマーズ・フォレスト

農業・食・観光を融合させた地域プロデュースを展開する、株式会社ファーマーズ・フォレスト［本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：松本 謙（まつもと ゆずる）］は、2026年3月28日（土）、宇都宮市下平出町のアークタウン宇都宮内に、新たな路面店『えにし ～産地直売と暮らしの品～』をオープンいたします。

■ 誕生の背景：日常に「ちょうどいい」縁を届ける

店名『えにし』に込めたのは、「産地と食卓、伝統と日常の縁を繋ぐ」という想いです。 私たちが友人に勧めるような実感を伴った視点で、地域の宝である農産物や、職人の技が息づく手仕事をセレクトしました。丹精込めて育てられた旬の農産物や、地域の技が息づく伝統工芸品など、日々の暮らしに馴染む「ちょうどいい」日常の品から暮らしを彩る「ちょっといい」逸品まで、 背伸びしすぎないけれど、使うたびに心が少し上向くような、日常の中の小さな「お気に入り」が見つかる場所を目指します。

公園内（写真中央）に産直店「えにし」があります

■ 『えにし』が提案する3つの価値

- 厳選されたローカルフード

地元農家から届く新鮮な旬の野菜や果物をはじめ、地域で愛されるパンや加工品をラインナップ。

現地でしか買えなかった個人店のこだわり商品が継続的に購入できるのも、地域商社ならではの

ネットワークによる魅力です。

- 暮らしに馴染むセレクト雑貨長く愛用したくなるシンプルで機能的な生活道具や、インテリア雑貨、伝統工芸品を取り揃えました。 日々の暮らしに「ちょっといい」彩りを添える逸品を提案します。

- 「繋がる」コミュニティ拠点約600平方メートル の広々とした空間で、生産者・職人と消費者を繋ぎ、地域の魅力を再発見できるコミュニティの場としての役割を担います。

「えにし」の扉を開けると広がるのは、暮らしを彩る約1000の物語。 農家直送のみずみずしい旬の野菜に、小麦香る隠れ家のパン、職人の手仕事が光る一生ものの雑貨まで。 私たちの「好き」を詰め込んだら、食卓から日用品まで揃うとっておきの空間になりました。

「今日は何があるかな？」と宝探しをするような心躍るひとときを。

あなたの毎日を少し特別にする、とっておきの一点との”縁（えにし）”を結びに来てください。

■ オープン記念キャンペーン

オープンを記念し、以下の限定企画を実施いたします。

オリジナルエコバック販売

耐久性に優れたタイベック生地の「えにし」オリジナルバッグを数量限定で販売（1,580円 税込）。 ご購入特典として、次回使える500円券をプレゼントします。

SNSキャンペーン

3月28日（土）・29日（日）の2日間

１.インスタグラムフォロー

２.LINE友だち登録

各日、１.２.各先着500名様に

「こだわりスイーツ（手焼きせんべいやクッキー等）」をプレゼント。

Facebook(https://www.facebook.com/enishi.style)

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グランドオープンチラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d163799-6-8689620d79925f22ceea69174cb6123f.pdf

※ご注意※

2026年3月28日（土）は、駐車場はご利用いただけません。公共交通機関（LRT）をご利用ください。

翌日29日（日）からは、駐車場もご利用いただけます。

【店舗概要】

店舗名： えにし ～産地直売と暮らしの品～

（店舗面積 約600平方メートル ・取扱商品 約1000点）

開店日： 2026年3月28日（土）10:00

所在地： 〒321-0903 栃木県宇都宮市下平出町2945番地1（アークタウン宇都宮内）

アクセス： 宇都宮芳賀ライトレール線「平石」停留場 徒歩1分

営業時間： 10:00～18:00

定休日： 年始のみ

公式サイト： https://www.enishi-style.com

■運営会社概要■

商号 ： 株式会社ファーマーズ・フォレスト

代表者 ： 代表取締役 松本 謙

所在地 ： 〒321-2118 栃木県宇都宮市新里町丙２５４

設立 ： 2007年7月31日

資本金 ： 5,000万円（資本準備金 5,000万円）

事業内容

農業・食・観光を融合し地域資源を活かした「地域商社」として、「道の駅」やアンテナショップの運営を筆頭に、農業支援、ビール醸造、地域プロデュース事業を展開。

（運営店舗一例）道の駅うつのみや ろまんちっく村、栃木県アンテナショップとちまるショップなど

公式サイト ： https://www.farmersforest.co.jp/

■アークタウン宇都宮について

公式サイト ：https://arctown-utsunomiya.com/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ファーマーズ・フォレスト

総務広報・OMO事業部 担当：鷹箸

TEL：028-665-8800 ガイダンス「１」を押してください

MAIL：koho@farmersforest.co.jp

株式会社ファーマーズ・フォレスト

道の駅やアンテナショップの運営を核に、農業・観光・流通を融合させた独自のビジネスモデルを展開。施設運営に留まらず、地域資源をブランド化し、販路を開拓（つなぐ・結ぶ・場をつくる）地域プロデュースを強みとする地域商社です。