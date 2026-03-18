【開催レポート】3月12日（木）に『今なら間に合う！専門家×工務店経営者が実践する「工務店のAI活用術」』を実施

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は2026年3月12日（木）『今なら間に合う！専門家×工務店経営者が実践する「工務店のAI活用術」』をリアルとオンラインの両方で開催。当日はオンライン41名、リアル11名で合計52名の方にご参加いただきました。

今回は、AIの専門家であるsoui株式会社代表取締役、井上康氏と、実戦的な経営を推進するみやこリフォーム常務取締役、小川剣人氏に登壇いただき、生成AIが住宅業界にどのようなインパクトを与えているのか、そして工務店が今すぐ取り入れるべき具体的な活用術について、デモンストレーションを交えて徹底解説いただきました。

セミナーの冒頭では、昨今の驚くべきデータとして、企業の約75%が既にAIを導入しており、建設・不動産業界においても7割以上の企業が活用を進めているという現状が示されました。

第1部では、井上氏による「明日から使える」AIデモンストレーションが行われました。「話を聞いて終わり」にさせないよう、実際のパソコン操作画面を通じた実技形式で進められ、AIが得意とするプランニングの補助や、膨大な過去資料から瞬時に情報を抽出する手法など、現場スタッフが今日からでも実務に投入できる具体的なスキルが公開されました。

第2部では、小川氏が登壇し、経営者の視点からAI導入の意義を語りました。多角化経営を進める

中で、いかにして従業員が膨大な情報を使いこなし、高い生産性を維持するかという課題に対し、AIを「優秀な秘書」として組織に組み込む戦略を提示。属人性を排除した業務の標準化と、圧倒的なスピードアップを両立させるための知見が共有されました。

参加者からは「少しずつAIを使い始めていたし、geminiもgptもnotebooklmも使っていたが、こんな使い方もあったのか…という気づきもあり、非常に有意義な勉強会でした。」といった声や、

「エンゲージメントや、人材育成、会社理念の明確化などの重要性がわかりやすく、大変勉強になりました。」といった声が寄せられました。

■soui株式会社

「本質をつかみ、自走する組織へ。」を掲げ、AI実装に付随する煩雑な仕組み化やワークフローの自動化を代行・伴伴走するコンサルティングを展開。住宅業界向けには、太陽光発電と蓄電池、AIクラウドHEMSを連携させエネルギー自給自足を実現する「Smart2030零和の家(R)」の企画開発などを通じ、カーボンニュートラルへの貢献を推進。AIというテクノロジーを「導入して終わり」にせず、現場に根付く確かな価値へと変えるための「仕事のOS」を設計し、工務店の生産性向上と高付加価値化を支援している。

企業HP：https://withsoui.com/

■みやこリフォーム（株式会社小川）

昭和28年の創業以来、京都を中心に大阪、滋賀、兵庫、岡山など広域でリフォーム事業を展開。代表取締役の小川博成氏を中心に、業界の不透明さを打破するため、YouTubeチャンネル「みやこリフォーム塾」を通じて費用や施工ノウハウを積極的に公開し、登録者数10万人を超える支持を集めている。ITベンチャーや金融業界出身の知見を活かしたデータに基づく効率的な経営と、顧客の期待を上回る高品質なリフォームの両立が強み。本セミナーでは、自社でのAI活用事例を通じて、生産性向上と顧客体験の質を同時に高める次世代の工務店経営について発信している。

企業HP：https://www.miyako-reform.co.jp/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



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TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net