2026年5月19日（火）「高性能分譲は儲からないを覆す　高付加価値住宅の普及戦略」開催決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は工務店・リフォーム会社向けに「リアル」にこだわった学びの機会を提供し、加盟企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、様々なセミナーや視察会を開催しています。

本セミナーでは、セイズ株式会社 及川達也代表取締役にご登壇いただき、分譲住宅を確実な利益に変える、少数精鋭チームの集客・営業・経営についてお話しいただきます。

☑ 分譲住宅は「建てる前に売る」

☑10年連続、全国500社の頂点

☑社員数ほぼ横ばい。売上は25億から60億へ急成長

☑分譲こそ、最もコントロールしやすく利益率の高い事業である

分譲事業の収益化に悩んでいる方、高性能住宅で差別化を図りたい方はぜひご参加ください。

【開催概要】

イベント名：JGBA「高性能分譲は儲からないを覆す 高付加価値住宅の普及戦略」 ～分譲は ハイリスク を 確実な利益 に変える、少数精鋭チームの集客・営業・経営術～

開催日時：2026年5月19日(火) 13:00~14:30

開催場所：≪オンライン≫ zoomウェビナー

参加費：《JGBA加盟企業》無料

《JGBA未加盟企業》フル視聴10,000円 or 最初の30分視聴無料

住宅産業部会＆スーパーウォール会の方は無料

参加対象：工務店、ビルダー、リフォーム会社、不動産会社

経営者、広報担当、営業担当

【お申し込み方法】

1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2026-5-19-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。

登壇者紹介

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net