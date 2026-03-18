【頂点は竹鶴25年】限定420口の真剣勝負。幻の銘柄が狙える「春の黄金みくじ」 ３月１８日予約販売開始
特別企画 "春の黄金みくじ"
タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、ウイスキーくじの最新企画として、特別企画「春の黄金みくじ」を2026年3月18日より予約開始いたしました。
本企画は420口限定。
幻のウイスキーである「竹鶴25年」を筆頭に、「山崎12年」「余市10年」といった入手困難な長期熟成ボトルを封入しています。
さらに、「白州シングルモルト」「山崎シングルモルト」「イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション」「イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ」「イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト 」「竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル 」など、人気銘柄も多数ラインアップ。
加えて、「矢部」「√（ルート）」など個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっています。
価格は1口7,777円。送料無料。
贈り物としても、自分へのご褒美としても挑戦しやすい価格帯で、“届くまでわからない贅沢な高揚感”をお届けいたします。
なお、本企画は4月8日～4月10日発送予定です。
Amazonで購入(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSY5RBYR)
"春の黄金みくじ" ラインナップ：幻の「竹鶴25年」布陣
・［超大吉×1］竹鶴25年 ピュアモルト
・［大大吉×3］山崎12年
・［大吉×3］余市10年
・［中吉×5］白州シングルモルト
・［喜吉×5］山崎シングルモルト
・［福吉×5］イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション
・［緑吉×10］イチローズモルト ミズナラ・ウッド・リザーブ
・［幸吉×10］イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト
・［宝吉×10］竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル
・［栄×135］ブレンデッドウイスキー矢部
・［吉×233］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
※全420口限定
※なくなり次第終了
販売概要：限定420口、迅速かつ丁寧な配送体制
商品名： 春の黄金みくじ
価格： 7,777円（税込） 送料無料
販売口数： 420口（数量限定のため、完売次第終了となります）
予約開始日： 2026年3月18日
販売場所：
・タチバナE酒販 本店 https://x.gd/MbD2H
・タチバナＥ酒販 楽天市場店 https://x.gd/m8E0X
・タチバナE酒販 Amazon店 https://x.gd/knMR5
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店 https://x.gd/JvGa3
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店 https://x.gd/YQWH6
■ 商品の特長
超大吉には、市場で高値で取引される、幻のジャパニーズウイスキー「竹鶴25年」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
自社倉庫の様子
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com
■ 主要販売チャネル
タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。
・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv
・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09
・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy
・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/