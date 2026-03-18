富士山ビュー特急 運行開始10周年「10th Anniversary Train」の運行を決定！

富士急行株式会社

富士急グループの富士山麓電気鉄道株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町、社長：石井謙一）は、富士急行線を走る観光列車「富士山ビュー特急」の運行10周年を記念し、2026年4月23日（木）より特別列車「富士山ビュー特急 10th Anniversary Train」の運行をはじめ、様々なイベントや施策を展開いたします。

モダンなメタリック塗装のボディが特徴的な「富士山ビュー特急」は、富士急行創立 90周年記念事業の一環として2016年にデビューした車両で、本年4月23日（木）に運行開始から10周年を迎えます。デザインは工業デザイナーの水戸岡鋭治氏が担い、木を活かした居心地の良い空間で雄大な富士山を間近に眺めながら極上の旅をお楽しみいただけます。

今回の10周年記念では、特別列車「富士山ビュー特急 10th Anniversary Train」の運行をメインイベントとして実施します。車内では、特製料理と上生菓子をご提供し、これまでの歩みやスタッフのエピソードを通し10年の軌跡を振り返る特別な時間をお楽しみいただけます。さらに、この特別運行以外にも、スイーツプランのリニューアルや新車内記念スタンプ登場＆限定特典プレゼントなど、多彩な企画やイベントを通じて、「富士山ビュー特急」の魅力を存分にご体験いただけます。また、この度特別車両（1号車）のリニューアルを行い、車窓に向かって配置されたカウンター席から、車窓越しの富士山を正面に望むことが出来るようになりました。

特別列車の運行を皮切りに、今後もお客様へ10年間の感謝をお伝えし、次の10年に向けて「富士山ビュー特急」の魅力をより多くの方に体験いただくことを目的とし、設備やサービスのリニューアル、新商品の販売など、年間を通じて様々な施策を展開してまいります。

10周年を記念した特別列車「富士山ビュー特急 10th Anniversary Train」を運行

１．内 容

富士山ビュー特急の運行開始10周年を記念し、特別列車「富士山ビュー特急 10th Anniversary Train」を2026年4月25日（土）に運行いたします。1号車では事前予約制のプレミアムプランを実施し、運行当初からイベント等で連携してきた富士吉田市の和食料理店「めし屋 仙瑞」による特製料理と、車内で販売している黒糖どら焼き等を手掛ける「東京屋製菓」による、富士山ビュー特急をイメージした上生菓子をご提供。また、1号車車内では、この日限りのアテンダントによるトークイベントを実施し、富士山ビュー特急の歩みやスタッフのエピソードを通して10年の軌跡を振り返る特別な時間をお楽しみいただけます。さらに、2号車では10周年の感謝を込め、沿線にお住まいのお客様を対象に先着10組・最大40名様をご招待いたします。当日は記念グッズなどの車内物販も予定しておりますので、ぜひこの機会にご利用ください。

２．日 時 2026年４月25日（土）

３．行 程

河口湖駅18：08発→東桂駅（折り返し）→富士山駅（車内トークイベント）→河口湖19：55着

※急遽時間が変更となる場合がございます。

４．募集人数

（１）1号車・10周年プレミアムプラン

先着12組（1名席：4枠、2名席：５枠、３～４名席：３枠）

※2名枠を1名で、または3～4名枠を2名でご利用の場合は、1名あたり14,000円（税込）でお申し込みいただけます。

（２）2号車・富士急行線沿線のお客様ご招待企画

先着10組・最大40名様

５．ご利用料金（1人あたり）

（１）1号車・10周年プレミアムプラン

大人（中学生以上）：11,000円（税込）／小人（小学生）：10,000円（税込）

※18歳以下のお客様は、20歳以上の方の同伴が必要です。

（２）2号車・富士急行線沿線のお客様ご招待企画

※ご乗車およびお申し込みは無料です。

※車内販売でのお飲み物等のご購入は、別途料金がかかります。

６．「1号車・10周年プレミアムプラン」の料金に含まれるもの

（１）10周年特製料理

１.『めし屋 仙瑞』特製料理

山梨県のブランド豚肉「富士桜ポーク」の角煮や、河口湖産わかさぎの天ぷらなど地元食材を取り入れた一品をご用意。さらに、タケノコと菜の花のごはんや焼き物、なす・かぼちゃ・里芋の炊き合わせなど、春の味覚と野菜の甘みを楽しめる和食をご提供します。

２.『東京屋製菓』 上生菓子 ～富士山ビュー特急特別仕様～

富士山ビュー特急の車体と、富士山に桜の花びらが舞う情景をイメージし、この日のために特別に作成いただいた限定意匠です。

３.ドリンクサービス（飲み放題）

緑茶、ほうじ茶、紅茶、コーヒー、オレンジ・リンゴジュース、お水

（２）ご乗車特典

１.アテンダントによるトークイベント

２.社員直筆メッセージ入りオリジナルポストカード

３.10周年特別記念乗車証

４.10周年オリジナルロゴステッカー

※画像はイメージ

7．「2号車 富士急行線沿線のお客様ご招待企画」でお楽しみいただける内容

車内販売では富士山ビュー特急限定グッズやオリジナルラベルのビールなどをご用意。

8．ご予約・お申込方法

2026年3月19日（木）15時より、予約受付を開始いたします。

（１）1号車・10周年プレミアムプラン

■お申し込みはこちら：https://fujikyu.theshop.jp

（２）2号車・富士急行線沿線のお客様ご招待

■お申込みはこちら： https://forms.office.com/r/Rq333YHQLS

【注意事項】

・販売期間は、2026年3月19日（木）15時～4月17日（金）15時です。

・インターネットのみのご予約受付となります。定員に達し次第、受付を終了いたします。

・キャンセルの際は、所定の手数料に加え期間に応じたキャンセル料(％)

-運行日の2週間前から：50％

-運行日の3日前～当日、または無断キャンセル：100％

・お帰りの運行時刻等の詳細は、富士山麓電気鉄道公式ホームページをご確認下さい。

スイーツプランをリニューアル ～より上質で華やかなスイーツへ～

富士山ビュー特急1号車にて土休日限定でお楽しみいただける、「ハイランドリゾート ホテル＆スパ」のシェフパティシエ監修による「洋スイーツプラン」のメニューを、2026年4月23日（木）よりリニューアルいたします。

看板メニュー「FUJIYAMAショコラ」は食感の変化と香りをより楽しめる仕立てにブラッシュアップし、季節のゼリーはカップスイーツとして、春は「いちごミルクぷりん」が登場。果実感や見た目の華やかさを加え、これまで以上に上質で写真映えする内容となります。新スイーツと車窓から望む四季折々の富士山をあわせて、富士山ビュー特急で過ごすひとときをより魅力的にお楽しみいただけます。なお、本プランでは引き続き四季に合わせてメニューが変わるスイーツをお楽しみいただけます。

※本リニューアルに伴い、スイーツプランの料金を6,000円（税込）に改定いたします。

※2026年4月25日（土）～5月8日（金）は、ゴールデンウィーク期間のスイーツ仕入れ

の関係により、洋スイーツプランを運休いたします。

※本商品は富士急トラベルの旅行商品です。

※ご予約はこちらから： https://www.fujikyu-travel.co.jp/free/FVE.html

4月23日（木）10周年当日スタート！新車内記念スタンプ登場＆限定特典プレゼント

1号車に設置している車内記念スタンプを10年ぶりに新デザインへリニューアルいたします。富士山ビュー特急の車両デザインを手がけた工業デザイナー水戸岡鋭治氏による、魅力的に生まれ変わった特別デザインです。さらに、1号車のスイーツプランをご利用のお客様には、10周年限定の記念乗車証を先着1,000名様に、通常乗車をご利用のお客様には限定ポストカードを先着100名様にプレゼント。

※配布物はなくなり次第終了となります。

※本特典のポストカードは、特別運行のものとはデザイン・仕様が異なります。

※運行再開日が決定次第、公式HPにてお知らせいたします。

⇒富士急行線公式HP：https://www.fujikyu-railway.jp

富士山ビュー特急の新オリジナルグッズが登場

これまで販売しているオリジナルグッズに加え、10周年のために特別にデザインされたメタルキーホルダーとクリアファイルを4月23日（木）より新たに発売いたします。

メタルキーホルダーは、富士急行線のロゴの中に富士山ビュー特急の車体デザインを組み込んだ新たなデザインとなっており、重厚感のあるメタル素材が特徴で、10周年を記念する特別感のある仕上がりとなっています。クリアファイルは10周年を記念した新デザインで、富士山ビュー特急の周年を祝うように紙吹雪が舞う華やかなデザインとなっています。

いずれも車内販売限定の商品で、富士山ビュー特急にご乗車いただいたお客様のみがお求めいただける、お土産や乗車記念にもおすすめのグッズです。

メタルキーホルダー 1,500円（税込）クリアファイル 500円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合があります。

特別車両（1号車）がリニューアル

富士山ビュー特急の特別車両（1号車）では、これまで円卓の6人席としていた座席の一部を、4人掛けのカウンター席へリニューアルいたします。車窓に向かって配置されたカウンター席とすることで、車窓からの富士山を正面に望みながらご乗車いただけるようになります。また、お一人でゆったりと景色を楽しみたい方や、2名で並んで富士山の撮影を楽しみたい方、3～4名で横並びにご乗車いただくグループ利用など、さまざまなシーンに応じたご利用が可能となります。なお、これまでのソファ席は引き続きご利用いただけるため、向かい合っての団らんなど、従来の楽しみ方とあわせて多様な過ごし方をお楽しみください。

リニューアル前リニューアル後

※リニューアルにより赤字部分の座席配置が変更となります。

富士山ビュー特急とは

富士山に一番近い鉄道・富士急行線の大月～河口湖間を走る観光特急。工業デザイナー水戸岡鋭治氏がデザインを手がけた錆朱色の車体が特徴です。車内は木材と布を用いた温かみのある空間で、額縁のような車窓から富士山を望むことができます。

1号車はアテンダントによる観光案内やドリンクサービスのほか、事前予約でスイーツをお楽しみいただける特別車両です。2号車は事前予約制の指定席（2名掛け4列シート）で、安心してゆったりと観光地までの移動をお楽しみいただけます。3号車は自由席で、当日予約なしでもご乗車いただけるため、旅の急なプランにも柔軟に対応できます。

会社概要

社名：富士山麓電気鉄道株式会社

代表者：石井 謙一

設立：2021年（令和3年）5月25日

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3641番地

事業内容：鉄道事業、索道事業等

公式ＨＰ： https://www.fujikyu-railway.jp